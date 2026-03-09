El exmediocampista crema Rainer Torres se refirió a la caída de Universitario frente a Los Chankas por la sexta jornada del Torneo Apertura. A través de su cuenta oficial en X, el popular “Motorcito” compartió su punto de vista sobre el trabajo de Javier Rabanal, actual entrenador del conjunto merengue.

El exjugador comentó luego del partido disputado en Andahuaylas, donde Universitario no mostró un buen rendimiento y terminó perdiendo 3-1 ante el equipo dirigido por Walter Paolella. Tras el resultado, surgieron varias críticas y cuestionamientos hacia el plantel y el comando técnico, situación que también motivó la opinión del exvolante crema.

Torres utilizó sus redes sociales para expresar su postura respecto al momento que atraviesa el equipo y el desempeño del entrenador en este inicio del campeonato.

“Lo dije en enero y lo sigo pensando Considero que Rabanal es un buen técnico ,pero un técnico puede adaptarse a un sistema , a jugadores pero jamás va a cambiar su esencia y como ve el futbol!”, escribió Rainer Torres en su cuenta de X.

Considero que Rabanal es un buen técnico ,pero un técnico puede adaptarse a un sistema , a jugadores pero jamás va a cambiar su esencia y como ve el futbol! — Rainer torres (@TorresRainer) March 8, 2026

Es importante mencionar que el conjunto crema sufrió su primera caída en el campeonato 2026. En las fechas anteriores había empatado frente a Cusco FC y Sporting Cristal, resultados que le permitieron mantenerse invicto hasta ese momento.

Sin embargo, más allá de haber sumado en esos encuentros, el equipo no había dejado las mejores sensaciones dentro del campo, ya que en varios pasajes de los partidos su rendimiento futbolístico fue cuestionado. El funcionamiento colectivo no terminó de convencer y eso generó dudas entre los hinchas.

La derrota frente a Los Chankas terminó evidenciando varios de esos problemas que el equipo ya había mostrado en jornadas anteriores. Durante el compromiso disputado en Andahuaylas, Universitario tuvo dificultades para imponer su juego y fue superado por el rival en distintos momentos del partido.

Este resultado también volvió a poner bajo análisis el trabajo del comando técnico y el desempeño del plantel en el inicio del Torneo Apertura. Con el campeonato todavía en sus primeras fechas, el cuadro merengue buscará corregir errores para recuperar su mejor versión en los próximos encuentros.

Finalmente, el siguiente choque de Universitario de Deportes será ante UTC de Cajamarca por la jornada 7 del Torneo Apertura.

