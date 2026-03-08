Tras la importante victoria de Los Chankas por 3-1 ante Universitario de Deportes en Andahuaylas, el arquero Hairo Camacho analizó el rendimiento del equipo y el sólido trabajo defensivo que permitió neutralizar a uno de los delanteros más peligrosos del torneo como Alex Valera. En conversación con Depor, el guardameta también habló del gran momento que vive el equipo, que se mantiene invicto y como líder parcial del campeonato. A continuación, la entrevista.

Hairo más allá del gol de Williams Riveros, prácticamente no tuviste muchas intervenciones claras. ¿Sientes que el trabajo defensivo del equipo fue clave para neutralizar a un delantero como Alex Valera, que suele generarse muchas ocasiones?

Si, siento que el trabajo defensivo fue clave, si te das cuenta los puntos que hemos rescatado de visita han sido meritorio por la defensa que esta bien consolidada conforme pasan los partidos.

Desde el arco se tiene una visión privilegiada del partido. ¿Qué tan importante fue tu comunicación con la defensa para mantener controlado a Universitario y evitar que Valera encontrara espacios dentro del área?

Tu lo has dicho , nosotros tenemos la mejor vision dentro de la cancha y si, los 90 minutos me comunico mucho con mi defensa, es parte del juego y muy necesario estar compenetrados, para así tener buena comunicacion y creo que lo vamos demostrando partido a partido.

Hairo Camacho habló con Depor tras la victoria ante la U

Hoy se vio a Los Chankas muy atentos a la marca y a la presión. Como arquero, ¿qué tan determinante es tener una defensa ordenada tácticamente para que el rival prácticamente no te genere peligro?

Mira cada partido es diferente, pero como tu lo dices la atencion que tenemos en cada jugada es fundamental es algo que venimos conversando y trabajando todos los dias. Eso se refleja muchas veces en resultados positivos como el de hoy.

Hairo, con este triunfo Los Chankas quedan como punteros parciales con 14 puntos, siguen invictos y ya suman tres victorias consecutivas, incluso ante rivales fuertes como FBC Melgar y Universitario de Deportes. ¿Sientes que este equipo está mostrando una versión más madura y competitiva, incluso con argumentos para pensar en pelear puestos de Copa Libertadores? ¿Cuál dirías que es la clave de este gran arranque del equipo?

Hoy dormimos punteros a la espera de lo que pueda hacer Alianza Lima este lunes, seguimos invictos porque lo buscamos, lo peleamos y lo soñamos y esperemos seguir asi, creo que lo has definido muy bien, ya que somos un grupo muy unido, vamos madurando poco a poco en todos los aspectos posibles y si, absolutamente todo el plantel piensa y sueña con un torneo internacional.

Hairo, el próximo rival es Juan Pablo II College, que viene de ganarle 3-2 a ADT de Tarma. Es un equipo que ofensivamente tiene jugadores muy interesantes: la experiencia de Christian Cueva, la habilidad en el uno contra uno de Jack Durán, el desequilibrio de Cristian Flores y un delantero como Maxi Guall que ya viene anotando. Pero también es un equipo que por momentos deja espacios atrás. Desde tu mirada como arquero, ¿qué es lo que más les preocupa de ese rival pensando en el próximo partido?

Tú lo has dicho amigo, Juan Pablo tiene muy buenos jugadores individualmente, pero para eso se trabaja durante la semana para ver las virtudes, los defectos de los equipos, quizás ver las pelotas paradas y en base a eso nosotros trabajaremos.

Finalmente, sobre Valera literal no se las ingenió para hacer daño, ¿eso hace que este triunfo ante la U sea más valorado?

Lo qué pasa es que todos los partidos son diferentes Alex Valera es un delantero muy bueno que si no me equivoco está en su mejor momento pero a si es el futbol. Hoy le toco a mi defensa ganar esa batalla con él.

