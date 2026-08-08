Universitario de Deportes y Sporting Cristal igualaron 1-1 en el Estadio Monumental, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo como principal atractivo el denominado ‘clásico moderno’, que terminó repartiendo puntos entre cremas y celestes.

El conjunto dirigido por Héctor Cúper consiguió ponerse en ventaja gracias a Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano apareció para marcar el 1-0 y darle a Universitario la posibilidad de celebrar una victoria especial, considerando que el partido se disputó en el marco de los 102 años de vida institucional del club.

Sin embargo, Sporting Cristal reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad desde el punto penal. Yoshimar Yotún fue el encargado de ejecutar el lanzamiento y convertir el 1-1 definitivo, luego de una mano de Caín Fara dentro del área que terminó siendo sancionada por el árbitro.

La acción generó frustración en el defensor argentino, quien reconoció su responsabilidad en la jugada que permitió al cuadro rimense rescatar un punto del Monumental. Fara explicó que intentó colocar las manos detrás de su cuerpo, pero el balón terminó impactando en una de ellas durante una acción que calificó como muy rápida.

“Estoy muy triste por la jugada (el penal), creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme, más en el aniversario del club, era una fiesta, una noche especial. Lamentablemente me toca a mi esa jugada, fue muy rápida. Yo quiero poner las manos atrás y me da en una mano. Pido disculpas a la gente, es algo que suele pasar pero que no debería”, señaló Fara.

El zaguero crema también valoró la actitud mostrada por sus compañeros durante el compromiso. A pesar de la igualdad, Universitario intentó sostener la ventaja y buscó nuevamente ponerse arriba en el marcador, aunque finalmente no pudo conseguir el segundo tanto que le permitiera quedarse con los tres puntos.

El empate dejó un sabor amargo en el plantel merengue, especialmente porque la intención era cerrar la celebración por el aniversario del club con una victoria ante uno de sus principales rivales. La igualdad, además, impidió que Universitario pudiera sumar tres unidades importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea durante el Clausura.

Para Fara, la jugada del penal fue todavía más difícil de asimilar por el contexto del encuentro. El defensor entendió la molestia que pudo generar en la hinchada y, por ello, decidió ofrecer disculpas públicamente luego del partido, aunque también remarcó que este tipo de situaciones pueden presentarse durante un encuentro de fútbol.

Ahora Universitario deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en su siguiente compromiso. El cuadro crema volverá a tener acción el próximo domingo 16 de agosto, cuando visite a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón desde las 3:30 p. m. (hora peruana), por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

Los dirigidos por Héctor Cúper afrontarán este encuentro con la necesidad de recuperar el paso luego de haber conseguido apenas un punto en sus dos últimas presentaciones. Universitario sabe que dejar más unidades en el camino podría complicar sus aspiraciones en el campeonato, por lo que el objetivo será regresar a Lima con una victoria.

En la otra vereda estará FC Cajamarca, un equipo que también atraviesa una situación complicada y necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona de descenso. El cuadro cajamarquino tendrá primero un importante compromiso ante Melgar y posteriormente recibirá a Universitario, por lo que ambos encuentros serán determinantes para sus aspiraciones en el campeonato.

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