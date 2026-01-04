Este lunes 5 de enero inicia la pretemporada de Universitario de Deportes, con miras al objetivo del tetracampeonato nacional. Los cremas anunciaron la llegada de tres refuerzos para este 2026 y uno de ellos ya está en Lima: Caín Fara. El defensa argentino ya está en la capital del país para ponerse a la orden de Javier Rabanal, el DT de este nuevo ciclo. En diálogo con los medios de comunicación, reveló cuáles son sus objetivos y resaltó la grandeza de la institución por la que firmó.

“Muy feliz y emocionado por este desafío. Contento por llegar a un club tan inmenso de América y del mundo. Estoy preparado para aportar desde donde me toque y devolver la confianza tanto al club como a la gente”, expresó en un inicio el defensa de 31 años que tendrá su primera experiencia en el Perú.

Para Fara, la decisión de llegar a Universitario no fue complicada, teniendo claro que es un reto importante en su carrera. Caín buscará ganarse el puesto de titular, en medio de una zaga defensiva que se hizo sólida con el pasar de las temporadas, pero quiere brillar en el plano internacional.

“¿Qué me motivó llegar? El club habla por sí solo. Uno de chico sueña con llegar a clubes de esta magnitud, que juegan copas internacionales, que mueven mucha gente. Entonces, para mí fue muy fácil decidir. Se presentó la posibilidad y, bueno, muy feliz con este presente“, soslayó.

Caín Fara, central de 31 años, llegará a Universitario tras jugar en Club Atlético Atlanta (segunda división de Argentina) en 2025. (Foto: Universitario)

Uno de los puntos claves en esta travesía de Fara será su polifuncionalidad en el campo. De esta manera, explicó en qué sectores puede ubicarse, dejando múltiples opciones para Javier Rabanal en la idea de realizar planteamientos distintos en el transcurso de la temporada.

“Yo soy marcador central, pero en mi carrera he sido muy polifuncional. En Emelec jugué mucho de lateral, de stopper por derecha… todo lo que es el frente defensivo, tanto como líbero o stopper, lo puedo hacer muy bien”, declaró el jugador que llegó procedente de Atlanta, equipo de la Primera B Nacional de Argentina.

La competencia en defensa

Para Caín Fara, llegar a Universitario también significa competir el puesto con jugadores como Williams Riveros, Matías di Benedetto, Anderson Santamaría y Aldo Corzo, sumado de manera ocasional a César Inga. El jugador argentino se mostró consciente del nivel de la plantilla y dejó claro que ya conversó con algunos compañeros previo a su arribo.

“Compartí con Riveros. Se nota que tiene una calidad humana increíble. También hablé con ‘Mati’ (Di Benedetto), con ‘Calca’; me dijeron que el grupo era muy unido, que había mucha calidad humana, y se nota. Feliz de tener compañeros así“, contó a la prensa que se dio cita en el Aeropuerto Jorge Chávez.

¿Cuándo se jugará la Noche Crema y dónde ver el partido?

Con las garantías listas desde el Ministerio del Interior, Universitario confirmó que jugará el sábado 24 de enero la Noche Crema 2026. El partido corría riesgo por Alianza Lima también jugará el mismo día; sin embargo, desde el Gobierno optaron por dar el visto bueno para su realización.

Este choque será en el estadio Monumental desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y tendrá transmisión oficial por la señal de TV Perú (Canal 7 de señal abierta). La idea de llevarlo al canal del estado es tener un mejor alcance para todas las regiones del país. Esta noticia fue confirmada por el club.

E PUEDE INTERESAR