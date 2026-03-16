Sport Boys confirmó la llegada del argentino Carlos Desio como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada 2026. La decisión se da luego de la salida del colombiano Jaime de la Pava, quien dejó el cargo tras los malos resultados en el inicio del Torneo Apertura.

Tras un inicio irregular en la Liga 1, Sport Boys tomó la decisión de destituir a Jaime de la Pava. El conjunto chalaco atraviesa un momento complicado en el campeonato, lo que llevó a la directiva a adoptar medidas urgentes. La salida del técnico se dio luego de una serie de resultados adversos que dejaron al equipo en el último lugar del Torneo Apertura.

Ante este panorama, la dirigencia de Sport Boys decidió apostar por Desio, un técnico con experiencia en el fútbol peruano. El argentino ya ha dirigido a clubes como Cienciano, ADT y Sport Huancayo, lo que respalda su conocimiento del medio local.

El objetivo principal del nuevo entrenador será revertir la situación deportiva del equipo rosado. Actualmente, el conjunto del Callao se encuentra en los últimos lugares del Torneo Apertura, con un rendimiento que ha generado preocupación en los hinchas rosados.

Además, Carlos Desio contará con Mauro Crescimbeni y Román Manassero como asistentes técnicos, junto a Jerónimo Aimar como preparador físico en su comando técnico. Con este equipo de trabajo, buscará implementar rápidamente su idea de juego, con el objetivo de que el plantel recupere competitividad en el menor tiempo posible y comience a sumar puntos para salir del fondo de la tabla.

Este será el comando técnico de Carlos Desio. (Foto: Sport Boys)

El estratega argentino arribará el miércoles para ser presentado en conferencia de prensa y luego asumir oficialmente el cargo. Su debut será el domingo, cuando Sport Boys reciba a Sport Huancayo en el Estadio Miguel Grau a las 6:00 p.m por la jornada 8 del Torneo Apertura.

El reto no será sencillo, ya que Sport Boys necesita resultados inmediatos para salir del fondo de la tabla. La presión será alta, pero la dirigencia confía en la capacidad del técnico argentino para cambiar el rumbo del equipo.

De esta manera, el cuadro rosado inicia una nueva etapa en la temporada 2026. Con Carlos Desio al mando, Sport Boys buscará dejar atrás su mal inicio y cambiarle la cara a un equipo que necesita resultados inmediatos.

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