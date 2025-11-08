Cienciano sufrió un golpe duro en el Alberto Gallardo tras caer 2-1 ante Sporting Cristal en los minutos finales, un resultado que podría complicar sus aspiraciones internacionales en el cierre del Torneo Clausura. El equipo cusqueño había logrado sostener un partido parejo, incluso poniéndose adelante en el marcador, pero terminó sin nada en una tarde que dejó sensaciones mezcladas. Más allá del análisis del juego, Carlos Desio fue consultado por su continuidad en el club, considerando que su contrato termina pronto. Y, ante la sorpresa de muchos, el técnico fue claro al precisar que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta formal para renovar, pese a que su nombre ha sonado como posible pieza clave del proyecto 2025.

El encuentro tuvo momentos intensos y un trámite parejo ante un rival que dominó en posesión, pero que también sufrió para encontrar claridad. Cienciano pegó primero con una gran definición de Cristian Souza a los 39 minutos, aprovechando un pase de Carlos Garcés. Sin embargo, Cristal reaccionó rápido en el complemento con el tanto de Leandro Sosa apenas iniciado el segundo tiempo.

La expulsión de Catriel Cabellos parecía darle a Cienciano un margen para manejar el partido con superioridad numérica, pero no fue así. Los minutos avanzaron y el duelo se mantuvo igualado, hasta que una falta cerca del área derivó en el tiro libre con el que Martín Távara sentenció el compromiso a los 94’.

Tras el encuentro, Desio reconoció que el resultado fue doloroso porque sintió que su equipo hizo méritos para llevarse algo del partido. Señaló que, en su análisis, Cienciano compitió de igual a igual e incluso, durante varios tramos, logró incomodar a Cristal con una propuesta ofensiva.

Sin embargo, el entrenador asumió la responsabilidad por la derrota. Explicó que las desconcentraciones en momentos clave vienen afectando al equipo en estas últimas jornadas y que ese punto debe corregirse para mantener vivas sus opciones de clasificación a la Sudamericana.

Fue en medio de esas reflexiones donde llegó la pregunta sobre su continuidad. Desio afirmó que, hasta el momento, nadie del club se ha acercado para hablar formalmente sobre su renovación. Indicó que está enfocado en terminar la temporada de la mejor manera, pero también admitió que le gustaría tener claridad respecto al proyecto.

El técnico señaló que, pese a los altibajos, considera que el plantel ha mantenido una línea de trabajo seria, y valoró el esfuerzo de los jugadores que llegaron esta temporada, aunque reconoció que el cambio de nombres afectó la regularidad del equipo en ciertos pasajes.

Carlos Desio. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la derrota ante Sporting Cristal, Cienciano volverá a tener actividad después de la fecha FIFA, cuando enfrenten a Ayacucho FC en el partido válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo aún no tiene fecha programada, pero se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

