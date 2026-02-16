En su aventura en FC Cajamarca, debutante en la Liga 1 2026, una de las sorpresas fue el cambio de arquero tras su primer partido: Jonathan Medina no tuvo un buen rendimiento en el 3-3 ante Juan Pablo II y a partir de la segunda fecha el equipo capitaneado por Hernán Barcos anunció un nuevo arquero: el colombiano Carlos Junior Mosquera. En ese sentido, el guardameta habló con Depor sobre su llegada a la sierra del Perú, los objetivos del club en un torneo de largo aliento y la inversión con miras a pelear en un campeonato donde todos los clubes se han reforzado y la competitividad ha aumentado.

¿Cómo se da tu llegada a FC Cajamarca?

Bueno, pues desafortunadamente lo que sucedió con Jonathan (Medina), digamos que ahí se estableció el contacto. Había escuchado el equipo también, había tenido la oportunidad de jugar, de compartir equipo con Arley Rodríguez. Y también de haber seguido todo este tema del equipo. Incluso vi la primera fecha sin saber de que iba a tener la oportunidad de llegar. Se dio todo muy rápido gracias a la gestión que se realizó también acá, con un convenio que tiene con Clan FC, club colombiano. Y llegamos con esas ganas, primero que todo, de poder conocer el fútbol peruano. Ya habíamos tenido algunos acercamientos en el pasado. Ya había visto a muchos compañeros y amigos llegar acá al Perú. Y bueno, tener siempre la oportunidad de ver los equipos peruanos en torneo internacional me llamaba la atención. Era una de las ligas que siempre quise jugar.

¿Con qué equipos tuviste acercamientos y por qué no se dio finalmente?

Bueno, digamos que eran preguntas que me hacían. Digamos que por respeto al FC Cajamarca me lo reservo. Pero sí hubo, en un par de años atrás, alguna posibilidad de venir al Perú. No se dio por cosas de Dios, del destino. Y aquí estamos en este proyecto que me ha parecido también maravilloso. Creo que la historia del FC es una historia de admirar. Es una historia que parece de videojuegos subir tan rápido, tener toda esta maravillosa historia, crear toda esta nueva fanaticada que se está formando.

Digamos que estás adaptado a la altura, ¿no? Tapaste en El Alto, con Always Ready, y también en ciudades de altura en Colombia.

En la última etapa de mi carrera, en los últimos dos años, sí estuve en el llano, entre Real Cartagena y Alianza FC. Pero, bueno, digamos que la mayoría de mis equipos han sido de altura, incluso los de Colombia: Pasto, Patriotas, Millonarios. Luego El Alto, la verdad que jugar en el Estadio Municipal del Alto es un reto, donde juega la Selección de Bolivia ahorita. Y, bueno, hemos afrontado ese reto con muchísimas ganas e ilusión.

¿Cuál es el secreto para tapar en la altura? ¿Cuán diferentes es a jugar en el llano?

La diferencia es el viaje de la pelota. Precisamente por eso los equipos de altura aprovechan mucho este tema de la velocidad para poder realizar remates de media distancia, centros y todo. Particularmente lo viví mucho en El Alto, donde se notaba muchísimo más. El viaje de la pelota a 4.000 metros es muy, muy diferente a, por ejemplo, cuando jugábamos en Cochabamba, Sucre, que eran ciudades más bajitas. Como te decía, vengo ahora de jugar en un par de equipos donde a uno como arquero le da un poco más de tiempo poder medir la distancia. Acá el balón te corre más rápido, te baja más rápido, coge muchísima más velocidad y siempre por lo del arquero es un reto poder afrontar eso. Pero nosotros nos preparamos con el objetivo de poder minimizar todo ese tipo de factores que a la final también es para los dos equipos, para ambos equipos.

Carlos Junior Mosquera tapó en Colombia y en Bolivia antes de llegar al Perú. (Foto: FC Cajamarca)

Y en Colombia, ¿qué se dice de la liga peruana? O si en estos primeros días en Perú has cumplido con ciertas expectativas.

La vemos como una liga muy atractiva, la vemos como una liga muy competitiva, partiendo que tienes tres divisiones. Nosotros en Colombia tenemos dos divisiones. Al tener tres divisiones, como te decía, se pueden presentar estas historias, como las de FC Cajamarca. Nosotros en ese sentido sí somos como un poco más conservados, en que solo somos dos divisiones y en el sistema de playoffs clasifican por lo general los mismos equipos y por ahí se te mete un protagonista. Pero acá, bueno, tú tienes unos equipos tradicionales que también en Colombia los conocemos y los hemos visto en torneo internacional, pero siempre hemos visto también este tipo de animadores. He tenido compañeros e históricamente también nos ha llegado mucha información de muchos colombianos que han venido y han podido hacer una historia aquí. Te hablo desde tiempos de Mayor Candelo y otros jugadores que pudieron pasar por acá.

Claro, imagino que también para ti y para el equipo el reto, la prueba de fuego, como se dice, va a ser enfrentar a Alianza, a la ‘U’, a Cristal, por ejemplo, para medir un poco el nivel de ustedes también, ¿no?

Claro, me he dado cuenta, de hecho, en este comienzo de la liga desde afuera, uno ve esos equipos que tú acabas de mencionar, pero viendo todos los partidos de la fecha, vemos que no son solo esos equipos y que la liga es muy competitiva. Ver, por ejemplo, como equipos tradicionales también hoy no están en primera división, equipos que normalmente nosotros escuchábamos allá en Colombia no están en primera división y eso dice que ha crecido mucho la liga y que la competitividad te permite prepararte cada día para enfrentar a cada uno de los rivales y a la ciudad a la que vayas.

¿Y cuál es tu objetivo, Carlos, más allá de este año? ¿Te gustaría hacer una buena carrera en Perú, de repente? Tú sabes que al extranjero se le exige más, ¿no?

Claro, digamos que al extranjero se le piden más y al arquero también se le piden más. Es una posición en donde tú tienes que estar siempre bien, es una posición donde trabajan los tres a la misma intensidad, con la misma ilusión de ser uno, pero solo juega uno. Y, bueno, nosotros nos estamos preparando para hacer un gran año con FC Cajamarca, para poder consolidar este proyecto en primera división, para poder enamorar también a todo este público nuevo de Cajamarca que está apoyando mucho al FC. Y, bueno, también nosotros tenemos los objetivos individuales y los tenemos muy claros con la familia también, poder ya luego estar aquí en Perú, luego de haber estado en otras ligas, saber de que estamos en una edad propicia para con la experiencia que tenemos poder consolidar y conseguir muchísimas cosas a nivel individual y grupal.

Hernán Barcos dijo hace poco que el objetivo es lograr un boleto a una Copa. ¿Es el objetivo que también te lo han dicho los directivos o el comando técnico?

Claro que sí, lo hemos pensado, hablado, con base en el equipo que se armó, con base en los objetivos que tienen los directivos, también el trabajo que están realizando los ‘profes’, creo que estamos engranando un excelente grupo, y esa es nuestra idea, en cabeza de nuestro capitán y referente lo ha dicho, estamos con ese objetivo, con esa conciencia, y estamos preparando para eso.

¿Y qué has conversado con Hernán Barcos? ¿Cuál es la bienvenida que te ha dado?

Bueno, a Hernán tuve la oportunidad de verlo en Ecuador, cuando jugué en Ecuador, conversamos cuando llegué, me dio una cálida bienvenida. Yo creo que tu capitán y referente pueda darte esa bienvenida también te da como esa motivación para poder trabajar muchísimo más con esas ganas, con esa ilusión de poder compartir camerino con un jugador que veía desde mucho antes, pero que pude ver que iba a todos los partidos de Liga, que veía jugar, que me gustaba solamente Liga, que me aprendía los cánticos de Liga, porque él era el referente también de la LDU, y ahora tenerlo como compañero es esa motivación, y bueno, lo que conversamos también me motivó mucho más para poder, una vez que llegue al país, que llegue al equipo, poder tratar de acoplarme rápido a la ciudad, al equipo, a la altura, a los compañeros, acelerar ese proceso para poder estar con toda la exposición para este reto.

FC Cajamarca suma dos puntos en las primeras tres jornadas de la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)

