Carlos Zambrano y Miguel Trauco iniciaron la temporada en Alianza Lima y todo hacía indicar que iban a ser importantes en el esquema de Pablo Guede. Sin embargo, en plena pretemporada se presentó una denuncia por presunto abuso sexual en contra de una ciudadana Argentina, colocando a ambos jugadores, además de Sergio Peña, fuera del club victoriano.

Mientras que la citada denuncia se cerró en Argentina y fue derivada a la justicia uruguaya, ya que los hechos habrían ocurrido en Montevideo, Carlos Zambrano y Miguel Trauco quedaron libres tras llegar a un acuerdo con Alianza Lima. Sergio Peña, por su parte, firmó por el Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía luego de rescindir su vínculo.

Así pues, en las últimas horas se supo del interés de Sport Boys por querer contar con los servicios de Zambrano y Trauco, luego de que estos estuvieran entrenando por su cuenta. En ese sentido, según señalaron en el programa Hablemos de MAX, la administración del cuadro rosado, encabezada por Martín Noriega, dio el visto bueno para cierren el trato con ambos jugadores.

De esta manera, solo falta que Mario Flores, gerente deportivo de la ‘Misilera’, formalice el contrato para que se concrete el acuerdo con la firma de por medio. Eso sí, según la citada fuente, la institución chalaca ha sido muy cuidadosa en las cláusulas de ambos contratos, considerando que se protejan sus intereses en medio de la denuncia que aún recae sobre Zambrano y Trauco.

Carlos Zambrano está cerca de convertirse en nuevo zaguero de Sport Boys. (Foto: Getty Images)

De cerrarse el acuerdo con la rúbrica de por medio, los exjugadores de Alianza Lima estarán unidos a Sport Boys hasta el final de la presente temporada. Recordemos que tanto Zambrano como Trauco no sumaron minutos oficiales con los íntimos en la Liga 1, por lo que no tendrán inconvenientes para disputar el Torneo Apertura con los chalacos.

En el área deportiva de Sport Boys consideran indispensable reforzarse en la línea defensiva, no solo por las características del juego de Zambrano, sino también porque existe la posibilidad de que vendan a Sebastián Aranda, ya que existe el interés de un club de República Checa por ficharlo. Esto le daría espacio a Trauco en el flanco izquierdo.

Miguel Trauco quedó libre tras su desvinculación de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de su último empate sin goles ante CD Moquegua, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 9 de marzo a las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

