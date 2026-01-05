El extremo colombiano Yorman Zapata fue oficializado como nuevo refuerzo del CD Moquegua para la temporada 2026. El futbolista de 25 años llega al fútbol peruano tras haber sido una figura recurrente en los rumores de fichajes de los grandes de Chile, especialmente de Colo Colo. El ‘Cacique’ mostró un interés concreto por él durante su mejor etapa en Magallanes, considerándolo una opción fuerte para reforzar su ataque tras la salida de figuras clave, aunque el traspaso nunca se concretó y su carrera tomó otros rumbos hacia Argentina y clubes de menor historia en Chile, antes de recalar en la Liga 1.

El año 2025 no fue muy positivo para Zapata, quien dividió su actividad entre dos clubes chilenos. Comenzó el año en O’Higgins de Rancagua, donde tuvo poco protagonismo, disputando 8 partidos sin lograr anotar. Para el segundo semestre, defendió los colores de Deportes Limache, buscando más minutos. En este último ciclo jugó 12 encuentros y anotó un gol, cerrando un año discreto en cuanto a producción ofensiva, lo que motivó su salida a una nueva liga.

A lo largo de su trayectoria profesional, que comenzó en 2019, el colombiano acumula 160 partidos oficiales. En términos de producción, ha marcado 31 goles y entregado 22 asistencias. La mayor parte de estos números los consiguió vistiendo la camiseta de Magallanes, club donde mostró su mejor versión y fue pieza clave para el ascenso, consolidándose en ese momento como uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol chileno.

“Estuvo casi cinco años en nuestro país y se convirtió en un habitual del fútbol chileno: es el colombiano Yorman Zapata, que por esas cosas del mercado ya no lo veremos más por estos lados. Un paso hacia otro mercado que no deja de llamar la atención, sobre todo si se considera que el ex Magallanes -donde vivió su ‘prime’ en Chile- llegó hasta sonar fuerte en Colo Colo”, publicó el medio chileno En Cancha.

Yorman Zapata estuvo en la mira de Colo Colo, según la prensa chilena. (Foto: En Cancha)

Zapata cuenta con una interesante experiencia en torneos continentales, sumando un total de 14 presencias y 4 goles. En la Copa Libertadores 2023, disputó tres partidos con Magallanes y anotó una vez (ante Independiente Medellín en fase previa). En la Copa Sudamericana, registra 11 partidos entre Magallanes y Defensa y Justicia de Argentina, torneo en el que ha marcado tres goles, uno de ellos a la Universidad César Vallejo, teniendo la chance de venir al Perú para jugar en el Mansiche de Trujillo.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en Chile, con un breve paso por Argentina. Se formó y explotó futbolísticamente en Magallanes, donde se convirtió en ídolo tras ganar el campeonato de Primera B, la Copa Chile y la Supercopa de Chile. A principios de 2024 dio el salto al fútbol argentino fichando por Defensa y Justicia, pero la falta de continuidad lo trajo de vuelta a Chile para jugar en O’Higgins y posteriormente en Deportes Limache. Ahora, en 2026, el CD Moquegua le dará su segunda oportunidad en el exterior.

La llegada de Yorman Zapata a la Liga 1 es una oportunidad tanto para el futbolista, que quiere relanzar su carrera en el Perú, así como para CD Moquegua, que espera que el extremo colombiano pueda explotar y se convierta en una de las revelaciones de la temporada. Se espera que pueda realizar una buena pretemporada y se adapte rápidamente el clima de Moquegua, así como no tenga problemas cuando a la ‘Embestida del Sur’ le toque jugar en la altura.

Ojo, CD Moquegua se ha reforzado con Aldair Perleche, Nicolás Amasifuen, Juan Diego Lojas, Carlos Grados, Cristian Mejía, Diego Ramírez, Ricardo Chipao, William Falcón y los extranjeros Christian Enciso, Bryan Angulo, Édgar Lastre y el mencionado Yorman Zapata. Además, renovaron el DT Jamie Serna, Kevin Ruiz, Nicolás Chávez y Jefferson Collazos, entre otros. El objetivo, sin dudas, es asegurar la permanencia en su debut en Liga 1.

CD Moquegua subió a Liga 1 tras vencer a la Universidad César Vallejo en los play-offs de ascenso. (Foto: CD Moquegua)

