Universitario vs. CD Moquegua se enfrentan este sábado 23 de mayo desde la 12:45 p.m. en el Estadio 25 de noviembre de Moquegua, por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Universitario de Deportes no gana hace cuatro partidos, contando Liga 1 y Copa Libertadores, pero viene de conseguir un laborioso empate sin goles ante Nacional en Uruguay, teniendo intacta la chance de avanzar a octavos de final del certamen continental. Ahora debe cambiar el chip y enfocarse en acabar de la mejor manera posible el Torneo Apertura, sobre todo pensando en sumar para el Acumulado.

Para este compromiso, el cuadro merengue afronta tres bajas de consideración: Horacio Calcaterra sigue lesionado, Andy Polo está suspendido por expulsión en el último cotejo ante Atlético Grau y José ‘Tunche’ Rivera no fue considerado por el comando técnico, pese a ser levantada la suspensión por haber lanzado la camiseta al final del partido ante el cuadro piurano.

Héctor Cúper, entrenador de Universitario de Deportes, hará su estreno en el campeonato local y espera sumar de a tres para celebrar su primera victoria. De hecho, es probable que presente un equipo alternativo pues este martes recibirá a Deportes Tolima en el Estadio Monumental, en el duelo más importante de los cremas en el año pues está en juego su clasificación.

CD Moquegua, por su parte, no gana hace tres partidos y también urge de los tres puntos para alejarse de la zona de descenso. En casa viene de igualar 2-2 ante ADT de Tarma, pero tres de sus únicas cuatro victorias en el campeonato fueron en el Estadio 25 de noviembre (la restante fue en el Alberto Gallardo ante Sporting Cristal).

Universitario viene de igualar 0-0 ante Nacional por Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

CD Moquegua vs. Universitario: horarios del partido

El partido entre CD Moquegua vs. Universitario se disputará este sábado 23 de mayo desde el Estadio 25 de noviembre en Moquegua. El encuentro comenzará a las 12:45 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Chile, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el CD Moquegua vs. Universitario?

Este encuentro entre CD Moquegua vs. Universitario será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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