Universitario vs. Juan Pablo II se enfrentan este domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. en el Estadio Mansiche (Trujillo), por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

La transmisión del compromiso estará a cargo de L1 MAX, señal oficial de la Liga 1, mientras que también podrá verse vía streaming a través de su plataforma digital.

Universitario llega a este encuentro con el ánimo elevado tras su reciente victoria en la Copa Libertadores, resultado que le devolvió confianza al equipo. Sin embargo, en el torneo local necesita sumar con urgencia para no alejarse de los primeros lugares.

El conjunto crema, dirigido interinamente por Jorge Araujo, atraviesa un momento de transición tras la salida de Javier Rabanal. El equipo mrengue busca reponerse de la reciente derrota ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental.

Por su parte, Juan Pablo II también buscará hacerse fuerte en casa y volver a la victoria tras el empate 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Miguel Grau con goles de Oslimg Mora y Christian Cueva.

Universitario vs. Juan Pablo II: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Juan Pablo II se disputará este domingo 03 de mayo en el Estadio Mansiche. El encuentro comenzará a la 1:15 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Universitario vs. Juan Pablo II?

Este encuentro entre Universitario vs. Juan Pablo II será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR