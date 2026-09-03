Sport Boys es el equipo es uno de los equipos con mejor presente en el Torneo Clausura y candidato para ganarlo. Bajo la dirección técnica del argentino Carlos Desio, los chalacos recuperaron un protagonismo que no se veía hace varios años en la Liga 1, y que ilusiona a los hinchas rosados.

Muchos jugadores se han potenciado e incluso algunos de ellos son seguidos desde Videna y podrían ser citados en la próxima lista de convocados del entrenador blanquirrojo Mano Menezes, de cara a los encuentros ante Estados Unidos y México.

Al respecto, el periodista Tadokoro le consultó a una voz más que autorizada cuando se habla de la selección peruana, el ‘Poeta de la Zurda, César Cueto, quien se animó a comentar sobre dos jugadores de ‘La Misilera’. Se trata de Oslimg Mora y Marhías Llontop.

“Él está demostrando su calidad como futbolista. Es un acierto de su entrenador, pero él está retribuyendo con creces”, dijo sobre el polifuncional Mora, quien inició como lateral derecho, pero que ahora se desempeña como volante central.

“Es otro jugador que está destacando. Siempre va adelante”, apuntó Cueto sobre Llontop, quien es elegido como figura de los últimos partidos de Sport Boys.

En el Callao existe gran expectativa por este proyecto deportivo, pues en 2027 celebrará sus 100 años de fundación, y esperan hacerlo como campeones nacionales.

Al margen de los problemas administrativos que han perseguido al club durante años, en los estríctamente deportivo el club camina bastante bien con jugadores de experiencia que llegaron a darle un salto de calidad. Además, los refuerzos extranjeros están dando la talla y cuentan con la aprobación del exigente hincha chalaco.

Actualmente se ubica en la tercera posición del Clausura con 14 puntos, solo por detrás de Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes con 16 unidades.

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