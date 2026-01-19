César Inga se aleja cada vez más de Universitario de Deportes, producto de las ofertas que salieron en los últimos días. El peruano de 23 años tuvo un gran 2025, por lo que despertó interés en varios países. Desde tienda crema se negaron a su venta en primera instancia, pero el deseo del jugador también influyó en este movimiento del mercado de fichajes. Kansas City, equipo de la MLS, es el principal candidato a quedarse con su pase. Sin embargo, Narciso Algamis -el representante del polifuncional futbolista- dejó claro que nada es seguro.

“Tratando de cerrarlo. De club a club ya está, esperemos el desenlace en un par de días. Nunca hubo una seguridad y certeza al 100%. Ya sabes que, mientras no haya firma, las cosas no están. Lo de Watford y Udinese salió desde Italia, no de Perú. Se está hablando también con otros equipos, pero lo mejor tiene que ser para el club y César. El club tuvo la deferencia de aceptar la venta, por lo que están haciendo un esfuerzo”, contó en diálogo con Mano a Mano.

Para el hincha de Universitario, existe aún la esperanza que César Inga se mantenga en Ate, pero el club ya aceptó la idea de venderlo de la mano de Javier Rabanal, quien aclaró que -a pesar de estar en sus planes- no siente correcto frenar el deseo el jugador de irse a su primera aventura internacional.

“La futurología no se puede hacer, pero la idea es que el jugador se venda, solo que pueden pasar muchas cosas. Lo que cambió es que lo vieron a César muy interesado en salir. Sé que es difícil para el club, pero es una oportunidad y el club la quiere aprovechar. El jugador también”, contó el representante del jugador peruano.

César Inga. (Foto: Universitario)

En relación a su destino, reveló que existe una oferta de Watford, pero la idea de adaptación para Inga también es otro factor que puede influir en la toma de decisión final. De llegar a Kansas, firma un contrato de cuatro años aproximadamente.

“No es lo mismo adaptarte en Londres que adaptarte en Kansas. Es bien difícil estar de arranque solo en Londres y hay que evaluar todo. Él prefiere jugar más de lateral por izquierda porque puede encarar para dentro, puede ir por fuera. Creo que él prefiere por ahí. Eso sí, cuando los jugadores quieren van en cualquier lugar”, aseguró.

Por último, comparó el valor de mercado de César Inga con la venta de Kevin Serna. Para Narciso, las estadísticas son muy similares, pero la nacionalidad también influye en poder realizar una mejor operación.

“Totalmente, el jugador no vale 2 millones, vale 5, 7 u 8. Es real. Vean las estadísticas, es real al 100%. El jugador de Atlético Nacional Hinostroza que va a Boca es el mismo que querían hacer el trueque con Kevin Serna. Quería a Kevin y 5 millones de dólares porque se jugaban la vida en Copa Libertadores. Hoy lo terminan vendiendo a un porcentaje alto”, puntualizó.

