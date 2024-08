César Vallejo vs. Alianza Atlético se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este lunes 19 de agosto de 2024 por la octava fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Mansiche (Trujillo). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

César Vallejo llega a este partido, tras un reciente empate 2-2 contra Sport Boys, un resultado que refleja su situación actual en la competencia. En sus últimos cuatro encuentros, el equipo ha mostrado un desempeño irregular, con tres derrotas y una única victoria. Durante estos duelos, el conjunto ‘Poeta’ ha enfrentado dificultades defensivas, encajando un total de 7 goles.

A pesar de ello, el conjunto de ‘Manzanita’ Hernández ha mostrado cierta capacidad ofensiva, ya que han anotado cinco goles en la misma cantidad de partidos. Esta combinación de debilidades en defensa y eficacia en ataque será clave para analizar su rendimiento en el próximo choque en Primera División. Será el segundo duelo de Luis como DT principal.

Por otro lado, el partido anterior entre Alianza Atlético y Cusco FC terminó en empate 1-1. En sus últimas jornadas, el cuadro de Sullana ha tenido una racha irregular, con dos victorias y dos empates. Por esta razón, necesita un triunfo para salir de la zona de descenso.

En Liga 1, el equipo ha demostrado una sólida capacidad ofensiva, anotando 7 goles, mientras que ha recibido 4 goles en contra. Este balance refleja una cierta estabilidad en su desempeño, aunque también muestra áreas a mejorar en su faceta defensiva.

César Vallejo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 16/8/2024 César Vallejo 2-2 Sport Boys Clausura 2024 11/8/2024 Cusco FC 2-1 César Vallejo Clausura 2024 3/8/2024 César Vallejo 0-2 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 30/7/2024 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Clausura 2024 25/7/2024 César Vallejo 2-0 UTC Clausura 2024

Alianza Atlético: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 15/8/2024 Alianza Atlético 1-1 Cusco FC Clausura 2024 10/8/2024 Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Atlético Clausura 2024 5/8/2024 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Clausura 2024 1/8/2024 UTC 1-1 Alianza Atlético Clausura 2024 25/7/2024 Alianza Atlético 3-1 Melgar Clausura 2024

César Vallejo vs. Alianza Atlético: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 14/3/2024 Alianza Atlético 1-1 César Vallejo Apertura 2024 8/7/2023 Alianza Atlético 0-1 César Vallejo Clausura 2023 6/2/2023 César Vallejo 2-2 Alianza Atlético Apertura 2023 14/8/2022 Alianza Atlético 3-0 César Vallejo Clausura 2022 19/3/2022 César Vallejo 3-1 Alianza Atlético Apertura 2022

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Alianza Atlético?

Siguiendo con la programación, César Vallejo vs. Alianza Atlético se disputará el lunes 19 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.

¿En qué canales ver César Vallejo vs. Alianza Atlético?

Por la fecha 8, César Vallejo vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿En dónde jugarán César Vallejo vs. Alianza Atlético?

