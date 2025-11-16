El ambiente en el fútbol chileno ha cambiado drásticamente en cuestión de días. Un proceso que venía cargado de dudas, críticas al interinato de Nicolás Córdova y preocupación por el recambio, parece haber encontrado un punto de inflexión en su gira europea. El buen desempeño colectivo mostrado por la Selección de Chile en el amistoso ante Rusia ha servido como un potente inyector de confianza. Como era de esperarse, la prensa chilena, a menudo dura y crítica, ha girado 180 grados, desatando una ola de triunfalismo que ya tiene un nuevo objetivo: su clásico rival.

El partido disputado en Sochi fue visto en Chile no solo como un amistoso de nivel, sino como una ratificación del camino elegido. La ‘Roja’ compitió en un escenario complejo y ante un rival que acumulaba una larga racha de partidos invicto, pues mantenían -incluso con el partido de Perú- 13 duelos sin perder.

El resultado final fue de 2-0 a favor de ‘La Roja’, las sensaciones que dejó el equipo fueron de solidez defensiva, orden táctico y la aparición de nuevas figuras que respondieron a la exigencia. Dos de ellos Agustín Arce y Francisco Salinas, que debutaron de manera oficial con esta selección.

Impulsados por esta actuación, los principales portales y programas deportivos chilenos han elevado el tono de sus análisis. “Nos dio confianza” y “Las métricas hicieron lo suyo” han sido algunos de los titulares. Esta euforia colectiva ha hecho que el inicio de la gira sea vista como un éxito.

Es en este punto donde el optimismo comienza a ser visto por algunos como “soberbia”. Con la moral recargada, la prensa chilena ha volcado su artillería hacia el siguiente amistoso: el Clásico del Pacífico contra Perú. El discurso ha cambiado y ya no se habla de un partido de evaluación, sino de una obligación de ratificar el buen momento.

Para los medios chilenos, el partido contra Perú es la oportunidad perfecta para cerrar el año con un golpe de autoridad. El análisis generalizado es que, si se pudo competir en Europa, el duelo contra la ‘bicolor’ en plena transición y con un técnico interino como Manuel Barreto, debería ser un trámite favorable para la ‘Roja’.

¿Qué dijeron sobre el duelo con la Selección Peruana?

Jean Beausejour dejó las canchas hace ya un tiempo atrás y fue el comentarista elegido para el amistoso en que Chile se impuso a Rusia por 2-0 en Sochi. “Hay dos cosas evidentes que rescatar: la capacidad de hacer dos goles cuando te dominaron y controlaron el partido”, fue la primera parte del análisis que hizo Beausejour, autor de un gol en dos Mundiales diferentes en representación del combinado chileno.

Sin embargo, también mencionó dos puntos claves a resolver de cara al duelo con la ‘Bicolor’. “La otra cosa que destacar fue mantener el arco en cero. Son dos cosas que forman un piso bastante positivo para afrontar el partido contra Perú”, concluyó sobre el duro duelo que tendrán.

