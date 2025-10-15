Aunque muchos lo siguen criticando por mudarse a la Superliga de Letonia luego de su breve estadía en Serbia, donde no tuvo espacio en el Partizán de Belgrado, Joao Grimaldo decidió hacer oídos sordos a esos cuestionamientos y solo se dedicó a jugar. Así pues, su esfuerzo viene dando los primeros frutos ya que recientemente fue destacado por el mejor futbolista del campeonato letón durante el pasado mes de septiembre, tras sus buenos registros con el Riga FC.

A través de sus redes sociales oficiales, la Superliga de Letonia publicó un video de sus mejores jugadas a lo largo de las últimas semanas y generó múltiples reacciones no solo de la hinchada del Riga FC, sino también de cibernautas peruanos que le dejaron sus buenos deseos. Su club lo destacó así: “¡El centrocampista del Riga FC, Joao Grimaldo, ha sido nombrado el mejor jugador de la liga más alta de Letonia en septiembre! ¡Felicidades!“, escribieron en su cuenta de Instagram.

Con esto, se confirma una vez más que el exjugador de Sporting Cristal está atravesando por una buena actualidad, algo que le valió para recuperar terreno en la Selección Peruana y estar presente en el pasado amistoso frente a Chile. Pese a la derrota por 2-1 en Santiago, Grimaldo fue uno de las más destacados y el más desequilibrante.

Joao Grimaldo se lució con sus desbordes, aproximaciones al arco rival y asociaciones por derecha que dejaron buenas sensaciones, además de la posibilidad de intercambiar perfiles con Maxloren Castro. Se nota que la continuidad en el Riga FC le ha permitido ganar confianza y mostrarse más suelto que en otras oportunidades.

Joao Grimaldo destacó en el último amistoso de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Solo en el mes de septiembre, Joao disputó tres encuentros en la Superliga de Letonia, destacando con dos goles: uno frente al Jelgava y otro contra el Daugavpils. Si miramos sus números a lo largo de toda la temporada y en todas las competiciones, lleva 32 compromisos disputados, cinco anotaciones y cinco asistencias.

Por otra parte, Grimaldo está muy cerca de ganar su primer título en Europa, ya que, a falta de cuatro jornadas para que finalice la Superliga de Letonia, Riga FC se mantiene como líder absoluto con 83 puntos, a ocho unidades del RFS, su más cercano perseguidor que tiene 75. Claramente al ser titular indiscutible para su entrenador Adrian Gul’a, el delantero nacional será pieza fundamental si consiguen el objetivo.

Eso no es todo, ya que el equipo de Joao también está instalado en la final de la Copa de Letonia, donde enfrentarán al Auda en una llave a partido único. Esto quiere decir que, si todo sale bien, en las próximas semanas sumará dos títulos en el extranjero. Para algunos podría parecer poco, pero se trata de un buen salto si tomamos en cuenta que hace un año estaba sin continuidad en el Partizán de Belgrado.

Ojo, Grimaldo está en Riga FC a condición de préstamo hasta finales del 2025, por lo que después de eso debería volver al Partizán, dueño de su pase y donde tiene contrato hasta mediados del 2028. Por otra parte, se espera que el jugador de 22 años vuelva a entrar en la convocatoria de la Selección Peruana para la fecha FIFA de noviembre, donde enfrentaremos a Rusia y Chile, ambos amistosos en territorio ruso. La ‘Bicolor’ lo necesita enchufado.

Joao Grimaldo está a préstamo en Riga FC hasta diciembre de este año. (Foto: Riga FC)

TE PUEDE INTERESAR