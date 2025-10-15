Hace un año, César Inga estaba cerrando una gran temporada con ADT y las expectativas eran muy altas pensando en el 2025. Sin embargo, pocos se imaginaron que la decisión de fichar por Universitario de Deportes no solo le daría la oportunidad de ser un hombre en la lucha por el tricampeonato, sino también sería su carta de presentación para ser parte del recambio generacional en la Selección Peruana, con miras al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030.

Así pues, después de estrenarse en el empate sin goles frente a Colombia en uno de los últimos encuentros de las Eliminatorias 2026, el chimbotano tuvo la oportunidad de ser titular en el amistoso del viernes pasado ante Chile, donde se despachó con un golazo para darle la ventaja parcial a la ‘Blanquirroja’. Pese a la derrota –la ‘Roja’ remontó y ganó por 2-1–, esta fue su carta de presentación a nivel internacional.

Si bien solo fue un amistoso, su rendimiento en Santiago no fue un hecho aislado con lo que viene haciendo en Universitario, donde su polifuncionalidad le ha permitido ser una pieza importante dentro del esquema de Jorge Fossati. Además de jugar como carrilero por izquierda, el exjugador de ADT puede hacerlo por derecha, como stopper en ambos perfiles, interior y hasta de extremo si es que el contexto lo requiere.

En medio de este buen presente, se abrió la posibilidad de que en un futuro muy cercano César Inga pueda emigrar al extranjero, lo que le permitiría, a sus 22 años, seguir creciendo en su carrera profesional. Según informaron en el programa Hablemos de Max, en los últimos días se activó el interés desde la Major League Soccer (MLS) y, si bien no hay nada formal sobre la mesa, es una chance que podría tomar forma con en correr de los meses.

César Inga registra dos partidos con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

Hay que recordar que, para que Universitario se hiciera con los servicios de César Inga, le pagó a ADT un monto cercano a los 60 mil dólares. En estos momentos, según la web de Transfermarkt, portal especializado en el valor de mercado de los futbolistas alrededor del mundo, el jugador crema está tasado en poco más de 1 millón de dólares; evidentemente hubo un crecimiento brutal en su cotización.

El contrato de Inga con la ‘U’ es hasta diciembre del 2027, por lo que si un equipo quiere llevárselo, tendrá que negociar directamente con la institución de Ate. Un detalle a tomar en cuenta es que el representante de César es Narciso Algamis, el mismo que maneja la carrera de Kevin Serna, quien estuvo hace poco en New Jersey acompañado al exdelantero de Alianza Lima en su concentración con Colombia para el amistoso ante Canadá.

Por otra parte, desde Universitario están contentos con tener a César Inga y, si bien si aparece una oferta irrechazable no dudarán en analizarla, lo que quieren en la interna es que se quede para afrontar la Copa Libertadores fel próximo año y pueda tener una vitrina más para mostrarse. Creen que aún puede seguir creciendo defendiendo los colores de la ‘U’. Veremos qué ocurre en los próximos meses.

César Inga ha disputado 32 partidos con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego que su encuentro frente a Sporting Cristal quedase reprogramado, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ayacucho FC, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

