Cada vez falta menos para que finalice el Torneo Clausura y restan pocas semanas para que confirmemos si tendremos play-offs por el título nacional, o si Universitario de Deportes sostendrá su supremacía y, al igual que en el 2024, será tricampeón de manera automática. En esta disputa por el segundo certamen de la temporada, los cremas no están solos, ya que Cusco FC sigue a la expectativa y está a siete puntos.
Con 30 unidades, la ‘U’ es líder absoluto del Torneo Clausura y por ahora depende de sí mismo para festejar su tercer título nacional al hilo. Cusco FC, que el pasado domingo empató por 1-1 con Comerciantes Unidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se quedó en 23 y redujo sus chances al seguir dejando más puntos en el camino. No obstante, esto aún no termina y todo puede suceder.
En cuanto a Universitario, no jugó en esta fecha 14 a raíz de la reprogramación de su compromiso frente a Sporting Cristal, el cual debió disputarse este miércoles 15 en el Estadio Nacional. Sin embargo, la marcha nacional programada para el mismo día cambió los planes y la logística, ya que la Policía Nacional del Perú (PNP) no dio las garantías para que se lleve a cabo el encuentro.
Después de la reunión del martes, se confirmó que el duelo con los rimenses quedó reprogramado para el jueves 23, por lo que los merengues tendrán un fixture cada vez más apretado. El calendario de los de Ate quedó de la siguiente manera: Ayacucho FC (L), Sporting Cristal (V), ADT (V), Deportivo Garcilaso (L) y Los Chankas (V). ¿Tendremos algún tropiezo inesperado?
Por el lado de Cusco FC, el mencionado empate con Comerciantes Unidos cambió los cálculos y ahora están a siete puntos de la ‘U’. Si tomamos en cuenta solo sus últimos cuatro encuentros, los imperiales apenas han sumado un triunfo y registraron tres derrotas, un saldo bastante desfavorable si consideramos que previo a eso tuvieron ocho partidos invictos.
Miguel Rondelli, director técnico de los dorados, sabe que no hay presión por ganar el Torneo Clausura –algo que ha dejado en claro en más de una ocasión–, pero de todos modos los números están ahí y las chances las tienen. En cuanto al fixture que les queda, es el siguiente: Cienciano (V), Atlético Grau (L), Alianza Universidad (V), Sport Boys (L) y Sport Huancayo (V).
Veremos qué sucede en los próximos encuentros. Podría darse el escenario en donde Universitario llegue con posibilidades de salir campeón nacional si le gana a Sporting Cristal en el Estadio Nacional; para que esto ocurra, Cusco FC debería caer este fin de semana ante Cienciano y los de Jorge Fossati tendrían que ganarle a Ayacucho FC, lo que les dejaría el contexto favorable para aprovechar su distancia y festejar ante los rimenses.
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
