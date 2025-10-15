Cada vez falta menos para que finalice el Torneo Clausura y restan pocas semanas para que confirmemos si tendremos play-offs por el título nacional, o si Universitario de Deportes sostendrá su supremacía y, al igual que en el 2024, será tricampeón de manera automática. En esta disputa por el segundo certamen de la temporada, los cremas no están solos, ya que Cusco FC sigue a la expectativa y está a siete puntos.

Con 30 unidades, la ‘U’ es líder absoluto del Torneo Clausura y por ahora depende de sí mismo para festejar su tercer título nacional al hilo. Cusco FC, que el pasado domingo empató por 1-1 con Comerciantes Unidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se quedó en 23 y redujo sus chances al seguir dejando más puntos en el camino. No obstante, esto aún no termina y todo puede suceder.

En cuanto a Universitario, no jugó en esta fecha 14 a raíz de la reprogramación de su compromiso frente a Sporting Cristal, el cual debió disputarse este miércoles 15 en el Estadio Nacional. Sin embargo, la marcha nacional programada para el mismo día cambió los planes y la logística, ya que la Policía Nacional del Perú (PNP) no dio las garantías para que se lleve a cabo el encuentro.

Después de la reunión del martes, se confirmó que el duelo con los rimenses quedó reprogramado para el jueves 23, por lo que los merengues tendrán un fixture cada vez más apretado. El calendario de los de Ate quedó de la siguiente manera: Ayacucho FC (L), Sporting Cristal (V), ADT (V), Deportivo Garcilaso (L) y Los Chankas (V). ¿Tendremos algún tropiezo inesperado?

El partido de Universitario ante Sporting Cristal quedó reprogramado para el jueves 23 de octubre. (Foto: Liga 1)

Por el lado de Cusco FC, el mencionado empate con Comerciantes Unidos cambió los cálculos y ahora están a siete puntos de la ‘U’. Si tomamos en cuenta solo sus últimos cuatro encuentros, los imperiales apenas han sumado un triunfo y registraron tres derrotas, un saldo bastante desfavorable si consideramos que previo a eso tuvieron ocho partidos invictos.

Miguel Rondelli, director técnico de los dorados, sabe que no hay presión por ganar el Torneo Clausura –algo que ha dejado en claro en más de una ocasión–, pero de todos modos los números están ahí y las chances las tienen. En cuanto al fixture que les queda, es el siguiente: Cienciano (V), Atlético Grau (L), Alianza Universidad (V), Sport Boys (L) y Sport Huancayo (V).

Veremos qué sucede en los próximos encuentros. Podría darse el escenario en donde Universitario llegue con posibilidades de salir campeón nacional si le gana a Sporting Cristal en el Estadio Nacional; para que esto ocurra, Cusco FC debería caer este fin de semana ante Cienciano y los de Jorge Fossati tendrían que ganarle a Ayacucho FC, lo que les dejaría el contexto favorable para aprovechar su distancia y festejar ante los rimenses.

Cusco FC no pudo con Comerciantes Unidos en su último encuentro en el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 12 9 3 0 23 8 15 30 2 Cusco FC* 12 7 2 3 19 11 8 23 3 Melgar 14 5 6 3 20 14 6 21 4 Garcilaso 13 5 6 2 17 16 1 21 5 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 6 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 12 19 7 Alianza Lima 12 5 3 4 18 14 4 18 8 Cienciano 12 5 3 4 18 15 3 18 9 Alianza Atlético 12 4 4 4 11 8 7 16 10 Comerciantes Unidos 12 4 4 4 14 17 -3 16 11 Sport Huancayo* 13 4 3 6 23 22 1 15 12 Atlético Grau 12 4 3 5 16 15 1 15 13 Los Chankas 11 5 0 6 14 24 -10 15 14 Alianza Universidad* 13 4 1 8 15 26 -11 13 15 Sport Boys 12 3 3 6 10 16 -6 12 16 Juan Pablo II 12 2 5 5 9 15 -6 11 17 Ayacucho FC 12 3 2 7 10 19 -9 11 18 UTC * 11 1 3 7 9 16 -7 6 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 30 21 6 3 61 20 41 69 2 Cusco FC * 30 17 6 7 53 31 22 57 3 Alianza Lima 30 16 7 7 41 25 16 55 4 Melgar* 32 13 13 6 48 33 20 52 5 Sporting Cristal 29 15 6 8 51 32 19 51 6 Alianza Atlético* 30 15 5 10 39 26 13 50 7 Garcilaso 31 13 9 10 44 35 9 48 8 Sport Huancayo 31 13 6 12 46 43 3 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 30 10 11 9 47 40 7 41 11 Los Chankas 29 10 8 11 38 49 -11 38 12 Atlético Grau 30 9 10 11 39 39 0 37 13 Sport Boys* 30 8 8 14 36 44 -8 32 14 Juan Pablo II 30 7 9 14 29 43 -14 30 15 Comerciantes Unidos 30 6 9 15 31 48 -17 27 16 Ayacucho FC 30 7 5 18 24 46 -22 26 17 UTC * 30 6 7 16 26 52 -26 25 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

