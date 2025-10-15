Desde que Diego Romero aceptó la propuesta del fútbol argentino para marcharse a Banfield a préstamo por todo el 2025, se esperaba que tuviera más minutos de los que gozó en el 2024, donde si bien fue titular en algunos encuentros del Torneo Clausura, no pudo competir mano a mano con Sebastián Britos en Universitario de Deportes. Sin embargo, su 2025 ha sido muy complejo y apenas pudo jugar un encuentro oficial con el ‘Taladro’.

Esto, según las recientes informaciones que llegan desde Argentina, podría cambiar este fin de semana. Ante la necesidad de aplicar algunos cambios en su formación titular, Pedro Troglio, director técnico de Banfield, tendría en mente darle la oportunidad al ‘Potro’ para que por fin ataje después de seis largos meses.

Recordemos que el único encuentro que tiene Romero fue por la Copa Argentina, donde fue parte del triunfo por 1-0 sobre Villa Mitre en los 32avos de final, el pasado 1 de abril. Desde entonces, Facundo Sanguinetti no perdió la titularidad en la portería y mantuvo relegado al exguardameta de Universitario.

En tal sentido, se espera que ‘Chiquito’ sea inicialista este sábado 18 de octubre frente a Independiente Rivadavia, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Esto se irá definiendo con el correr de los días, pero de cumplirse, tendrá que aprovechar esta chance para convencer a Pedro Troglio que tiene las condiciones para tener más minutos en el arco.

Diego Romero registra un solo partido oficial con Banfield. (Foto: Banfield)

Recientemente, Romero fue considerado por Manuel Barreto en la convocatoria para el amistoso frente a Chile, donde si bien no tuvo minutos ya que Diego Enríquez fue el titular, quedó en evidencia que lo toman en cuenta pese a su inactividad en Argentina. En ese sentido, se espera que siga siendo llamado para la fecha FIFA de noviembre, donde la ‘Bicolor’ se medirá con Rusia y Chile.

Un dato no menor es que, aunque la cesión desde Universitario es hasta finales del 2025, Banfield tiene una opción de compra. Si Diego Romero logra adueñarse de la titularidad en lo que resta de la temporada o llega una propiedad por Facundo Sanguinetti, se abriría una chance para que el ‘Taladro’ opte por ejecutar su opción y negocie una transferencia definitiva con los cremas.

Hace unos días, en una entrevista con el programa Fútbol Sin Censura, Matías Mariotto, presidente de Banfield, habló sobre el presente del portero de 24 años y cómo ha sido su adaptación al fútbol argentino a pesar de los escasos minutos que ha tenido a lo largo del año. Dentro de su evaluación, destacó el buen ánimo con el que ha afrontado este contexto.

“La verdad que con Diego Romero estamos absolutamente conformes, muy contentos porque es un gran jugador. No le ha tocado tener los minutos que nosotros considerábamos y que podría llegar a tener debido a que la actuación del arquero de la casa, Facundo Sanguinetti, de verdad que es muy buena, además porque tiene el rol de capitán”, sostuvo el directivo.

Diego Romero podría quedarse en Banfield si ejecutan su opción de compra. (Foto: Banfield)

Además, Mariotto le dio importancia al llamado de la ‘Blanquirroja’ y elogió el futuro que tiene el ‘Potro’ por delante. “La verdad que la convocatoria de Diego nos puso muy contentos, porque más allá de ser un gran profesional, es una gran persona. Es muy positivo y creemos que tiene mucho futuro pero las decisiones deportivas no son directamente dirigenciales“, añadió.

Sobre si Banfield ejecutara la opción de compra por Romero, el mandamás de dicha institución fue claro e incluso habló de la extensión de su préstamo: “En caso que ‘Facu’ Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos interesaría contar con Diego Romero nuevamente. Por supuesto, iniciaríamos las gestiones para renovar su préstamo. El préstamo es hasta diciembre“, sentenció. ¿Se quedará en Argentina?

Diego Romero todavía no ha podido debutar en la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

