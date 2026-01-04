Después de algunas horas de incertidumbre, por su ausencia en el predio de entrenamientos, Christian Cueva inició oficialmente sus trabajos con Juan Pablo II de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. El volante nacional llegó a Chongoyape con una actitud renovada para ponerse bajo las órdenes del argentino Marcelo Zuleta. “Aladino” se mostró muy participativo en las primeras sesiones, evidenciando que su prioridad será recuperar el nivel físico tras un año de altibajos. El mediocampista confía en que la estabilidad del cuadro norteño le permitirá ser el conductor que la afición espera ver.

La dirigencia ha depositado su confianza en él para liderar un plantel que mezcla juventud con mucha experiencia. Con la mirada puesta en el debut, el “10” asume el rol de referente máximo en una institución ambiciosa. Su presencia ha generado una expectativa total en Lambayeque, donde esperan verlo brillar nuevamente en el campo.

En sus primeras declaraciones para el canal oficial del club, el mediocampista expresó su felicidad por la acogida en esta nueva etapa profesional, volviendo al Perú por los problemas económicos que vivió en Emelec de Ecuador. “Bien, contento de estar acá en Juan Pablo, enfocado y agradecido por la oportunidad que me brindan”, señaló.

Christian Cueva se puso la camiseta del cuadro santo (Foto: @Juan Pablo II)

Después de una campaña, en la que tuvieron resultados complicados, Santiago Acasiete dejó su cargo para dar paso a Marcelo Zuleta. Y fue Cueva quien destacó la exigencia que se ha implementado desde la primera sesión de trabajo. “Es un técnico que le gusta la intensidad y el buen juego; el grupo ya entiende esa idea”, explicó.

Respecto a las metas trazadas para este 2026, el volante no ocultó su ambición de ver a Juan Pablo II peleando en la parte alta. “Lo grupal hace lo individual, en realidad el objetivo principal siempre va a ser pelear arriba. Siempre soñamos con un título, pero si no se da por ahí creo que siempre está en un cupo internacional”, afirmó.

El exjugador de la Selección Peruana resaltó que se ha formado un grupo humano muy sano que combina la frescura de jóvenes con experimentados futbolistas. Según sus palabras, esta unión será fundamental para afrontar la “guerra” que representa el torneo peruano.

“Yo creo que mucho compromiso va a tener el grupo, la verdad se armó un lindo grupo, muchos jóvenes, mucha gente con experiencia, sobre todo buenas personas, entonces eso de ahí fortalece mucho al equipo y nada, vamos a empezar ya esta guerra que estamos esperándolo con muchas ansias”, concluyó.

Marcelo Zuleta fue anunciado como el nuevo entrenador de Juan Pablo II. (Foto: AD)

Christian Cueva y Jack Durán se reencuentran

En un partido amistoso llamado ’150 K’, donde estaba en juego una fuerte suma de dinero, el equipo de ‘Aladino’ se enfrentaba al conjunto representado por Gerald Oropeza, polémico personaje que hoy se desempeña como influencer. En medio de la fricción propia de un duelo por dinero, los ánimos entre Christian Cueva y Jack Durán se desbordaron por completo.

Según testigos y registros visuales, ambos jugadores intercambiaron duros manotazos en jugadas divididas que el árbitro no logró advertir a tiempo. La situación llegó a su punto crítico cuando Cueva le propinó un codazo a Durán, lo que desató la furia del exjugador de Alianza Universidad, quien lo encaró de inmediato.

Cuando el video de la gresca aún era viral en redes sociales, el club Juan Pablo II College utilizó sus plataformas oficiales para anunciar la incorporación de Jack Durán. Con este anuncio, los “enemigos” de la noche trujillana quedaron sentenciados a compartir vestuario y ya se tomaron una primera foto juntos.

Christian Cueva y Jack Durán se reencontraron en Chongoyape. (Foto: @juanpablochongoyape)

TE PUEDE INTERESAR