Después de un par de temporadas en las que Melgar no pudo volver a colocarse en la pelea por el título nacional, la dirigencia le ha dado carta libre a Juan Reynoso para que arme el equipo a su conveniencia, no solo en un acto de confianza a ciegas si no porque fue él, el artífice del último -y único- título nacional que ha conseguido el conjunto ‘rojinegro’. Es así que, el estratega, ha abierto la agenda y ha contactado con el país donde también fue campeón, tratando de dar el golpe sorpresivo y reforzándose con jugadores mexicanos. Con la consigna de recuperar la solidez defensiva y el equilibrio táctico que lo caracteriza, el técnico nacional ha fijado su mirada en futbolistas que conocen de cerca su exigente metodología de trabajo.

Melgar sumó recientemente un nuevo jugador a su plantel para la temporada 2026 tras anunciar el fichaje del mediocampista Javier Salas. El volante de 32 años llega proveniente del FC Juárez y fue un pedido expreso de Reynoso, quien ya lo dirigió con éxito en su paso por el Puebla.

La directiva arequipeña apuesta por la jerarquía de Salas para fortalecer la zona medular de un equipo que busca protagonismo tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. El club destacó que el mexicano aportará seguridad y equilibrio tras su paso por Cruz Azul y Atlas.

Javier Salas es nuevo refuerzo de Melgar para la temporada 2026. (Foto: @fbcmelgar)

Salas se une a su compatriota Jesús Alcántar como las grandes apuestas internacionales del cuadro rojinegro para el presente año. Alcántar, de apenas 22 años, abandonó el Necaxa para sumarse a este ambicioso proyecto que busca situar nuevamente a Melgar en lo más alto del balompié Inca.

El joven defensor, conocido en tierras aztecas como el ‘Pogba mexicano’, representa una de las proyecciones más interesantes del mercado norteamericano. Su llegada a Sudamérica responde al deseo de Reynoso de blindar la zona defensiva con biotipos imponentes y jugadores capaces de ganar duelos individuales constantes.

La conformación de este bloque mexicano permite vislumbrar un Melgar mucho más rocoso y difícil de batir en el Estadio de la UNSA. Reynoso confía en que el conocimiento previo de los perfiles de estos futbolistas acorte los plazos de adaptación y brinde resultados inmediatos.

Jesús Alcántar como el nuevo refuerzo del FBC Melgar. Foto: FBC Melgar.

¿En qué posiciones juegan los mexicanos?

En cuanto a su ubicación táctica, Javier Salas llega para desempeñarse como volante de contención neto o pivote defensivo. Su función principal será la de ser el primer pase de salida y el escudo protector de la defensa, aprovechando su excelente lectura de juego para interceptar balones rivales.

Por otro lado, Jesús Alcántar ocupará la posición de zaguero central, destacando por su perfil zurdo y una estatura de 1.91 metros que lo hace dominante en el juego aéreo. Su potencia física le permite desempeñarse tanto en línea de cuatro como en una posible línea de tres defensores.

Finalmente, el equipo arequipeño continuará con sus trabajos de pretemporada buscando la puesta a punto para el debut oficial en el torneo nacional. Se espera que ambos refuerzos aztecas asuman roles protagónicos desde el primer minuto bajo la estricta mirada de un Juan Reynoso que no admite errores, sobretodo para el primer desafío de Copa Sudamericana.

