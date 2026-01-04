Noticias buenas para los hinchas ‘cremas’, pues Héctor Fértoli ya se encuentra en suelo peruano para asumir el desafío más importante de su carrera reciente: vestir la camiseta del vigente tricampeón. El volante argentino aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez rodeado de una gran expectativa por parte de la prensa y los seguidores de Universitario. Apenas pisó Lima, el futbolista dejó en claro que su prioridad absoluta fue aceptar la propuesta de la “U” por su historia y ambición. Ahora, el atacante se dirigirá a las instalaciones de Campomar para iniciar los exámenes médicos y sumarse de inmediato a los trabajos físicos del plantel principal pensando en Liga 1.

Con 31 años y un recorrido destacado en clubes como Racing, San Lorenzo y Talleres, el “Rayo” llega a préstamo por una temporada con opción de compra. Su incorporación busca darle al técnico Javier Rabanal la explosividad necesaria por las bandas para afrontar el torneo local y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Apenas tuvo contacto con los medios, Fértoli no ocultó la satisfacción que siente al integrarse al proyecto deportivo de la institución de Ate. “Que sea tricampeón, que vaya a jugar Copa Libertadores este año, la verdad que es un orgullo para mí poder venir acá, que hayan confiado en mí, así que estoy muy contento”, comentó.

Héctor Fertoli es nuevo jugador de Universitario. (Foto: Universitario)

El mediocampista destacó que el respaldo de los fanáticos cremas fue un factor clave para que las negociaciones llegaran a un buen puerto. “He sentido el cariño de la gente incluso antes de firmar, sé que es un club gigante y estoy muy contento”, confesó el argentino.

Sobre su estilo de juego, el refuerzo merengue se describió como un futbolista versátil que puede adaptarse a diferentes esquemas ofensivos. “Puedo ofrecer desequilibrio por ambas bandas y variantes al entrenador; me gusta jugar de extremo izquierdo, interno o de segunda punta”, explicó.

Héctor también reconoció que llega con la presión positiva de cumplir con las altas expectativas de la directiva y el comando técnico nacional. “Aún no hablo con el cuerpo técnico, pero vengo a aportar mi granito de arena para lograr los objetivos trazados este año”, añadió.

Héctor Fértoli sería el nuevo integrante de Universitario | Foto: Racing Club

La relación de Héctor Fértoli y Federico Girotti

Un detalle que llamó la atención fue su referencia a Federico Girotti, nuevo refuerzo de Alianza Lima con quien compartió vestuario en Argentina. Ambos coincidieron en Talleres de Córdoba durante el año 2022. En esa temporada, el equipo cordobés se convirtió en uno de los grandes animadores del continente, logrando una participación histórica en la Copa Libertadores.

Fértoli, que ya tenía un recorrido importante, y Girotti, que llegaba como la gran apuesta ofensiva tras salir de River Plate, formaron una sociedad de ataque muy peligrosa bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha. “Todavía no hablo con él, pero es un gran jugador; su llegada potencia mucho el nivel de la liga peruana”, indicó Fértoli.

El “Rayo” llega tras disputar la última temporada en Tigre, donde registró 19 encuentros oficiales y anotó dos goles en el competitivo fútbol argentino. Su experiencia en torneos internacionales será vital para guiar a los jóvenes talentos que Universitario ha promovido al primer equipo.

Héctor Fértoli y Federico Girotti compartieron equipo en Talleres en el 2022. (Foto: @rayofertoli)

