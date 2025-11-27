Christian Cueva llegó a Emelec en junio tras su salida de Cienciano, en medio de controversias por su contrato vigente en el club cusqueño. En su presentación como refuerzo se le asignó la ‘10’ y las expectativas eran altas en el club ecuatoriano y la prensa local, quien valoraba la llegada de un jugador con gran pasado a nivel selección. Sin embargo, cinco meses después su actualidad no es la mejor y un regreso a la Liga 1 va ganando fuerza para el 2026. En ese panorama, asoma la opción de un equipo que acaba de lograr la permanencia: Juan Pablo II College.

Emelec atraviesa una crisis institucional marcada por atrasos salariales: según la prensa ecuatoriana, varios jugadores acumulan deudas por meses e incluso el volante peruano tiene cerca de 50 mil dólares en sueldos impagos, además de una suma pendiente de reembolso de unos 75 mil más que él asumió para romper su vínculo con Cienciano.

En ese sentido, el programa Nada que no sepa adelantó que “la información es que el próximo año Cueva volvería a jugar en nuestro país y se dirigiría a un equipo que queda en el norte del Perú”. La periodista Estefanía Chau adelantó que el club en mención es Juan Pablo II, propiedad de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y que salvó el descenso en la última jornada del Torneo Clausura.

‘Aladino’ tiene contrato hasta mediados del 2026 con Emelec, pero los problemas económicos motivarían la salida del futbolista. Es más, los jugadores decidieron suspender los entrenamientos en reclamo del pago de sus remuneraciones atrasadas, entre ellos con otro peruano en medio de ese asunto: Alfonso Barco. Ese contexto, sumado a asuntos personales, empujarían la salida de Cueva de Ecuador, donde tampoco atraviesa un buen presente futbolístico.

Christian Cueva no es titular en Emelec desde setiembre. (Foto: Emelec)

En cuanto a su rendimiento en 2025, la temporada no ha sido de las más brillantes para Cueva. En Emelec disputó 11 partidos en Liga Pro y un compromiso más por Copa Ecuador, acumulando alrededor de 716 minutos entre ambas competencias. En ese tiempo anotó dos goles y registró una asistencia. Eso sí, no es titular desde la derrota en el clásico ante Barcelona del 15 de setiembre, cuando cayeron 4-0.

La irregularidad futbolística, las molestias físicas y la pérdida de protagonismo han marcado el paso de Christian Cueva por el ‘Bombillo Azul’, que quedó fuera de la lucha por el título y viene peleando en la liguilla por el cupo a la Copa Sudamericana. Además, está obligado a remontar la derrota de 2-1 en casa ante Liga de Quito, en semifinales de la Copa Ecuador. Con ese panorama, es probable que Emelec se quede con las manos vacías y tenga que replantear también sus objetivos para el próximo año.

Ojo, el interés de Juan Pablo II no sería el primero que despierta el volante en la Liga 1. Su nombre estuvo vinculado a Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario de Deportes en los últimos días, aunque todo quedó en intenciones hasta el momento. Para Cueva, un retorno al fútbol peruano significaría acercarse a su entorno familiar y, posiblemente, entrar nuevamente en el radar de la Bicolor siempre y cuando recupere su mejor forma física y futbolística.

En definitiva, el 2026 aparece como un año crucial para Christian Cueva. Con 34 años recién cumplidos, podría arrancar la última recta de su carrera deportiva y volver a mostrarse en el fútbol peruano sería una buena opción. ¿Lo veremos con los colores del cuadro papal que dirige Santiago Acasiete y se mudará a Chongoyape? Asoman semanas decisivas para su futuro.

Juan Pablo II salvó la permanencia en la recta final del Torneo Clausura. (Foto: GEC)

