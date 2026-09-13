La alegría por el reciente triunfo conseguido en condición de local se ha visto rápidamente opacada por una pésima noticia en la interna del plantel cusqueño. Cienciano logró sacar una importante ventaja en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero el altísimo desgaste físico terminó pasándole una costosa factura. El equipo imperial deberá afrontar el trascendental compromiso de revancha en tierras uruguayas sin la presencia de una de sus figuras más desequilibrantes e influyentes del esquema titular.

Fue uno de sus jugadores, Alejandro Hohberg quien generó profunda preocupación tras abandonar el recinto deportivo utilizando una bota ortopédica inmovilizadora. El atacante fue sustituido repentinamente durante la recta final del reciente choque internacional en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

Hasta el momento, la institución roja no ha emitido ningún parte médico detallado sobre la gravedad de esta dolencia. Sin embargo, las declaraciones brindadas por el propio comando técnico el día posterior a la victoria encendieron rápidamente todas las alarmas en la Ciudad Imperial.

Alejandro Hohberg salió del estadio Inca Garcilaso de la Vega utilizando una bota ortopédica luego de ser cambiado ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Su presencia en la vuelta es una incógnita.

Visiblemente afectado por la situación física de su dirigido, el estratega Horacio Melgarejo compartió su inquietud durante una entrevista con el programa Fútbol Satélite. “Todavía no tenemos nada concreto”, admitió el director técnico, manteniendo el suspenso inicial sobre el diagnóstico médico final.

A pesar de no contar con los resultados exactos de las resonancias, el entrenador argentino intuyó un panorama bastante sombrío para el atacante. “Yo creo que —ojalá y Dios quiera me equivoque— no lo vamos a tener a Ale en este tiempito”, lamentó el estratega.

Lamentablemente para los intereses del cuadro incaico, aquellos malos presagios del entrenador terminaron materializándose durante las últimas horas. La prensa deportiva es quien se encargó de confirmar los peores temores respecto al largo tiempo de recuperación que demandará el experimentado extremo ofensivo.

Fue el periodista Marcello Merizalde quien utilizó sus plataformas digitales para actualizar la compleja situación clínica del popular ‘Enano’. Según su valiosa información, el atacante “se pierde la llave de vuelta entre Cienciano y Torque por Copa Sudamericana”.

Pero el daño muscular resultaría siendo muchísimo más severo de lo estimado inicialmente por el departamento de fisioterapia. El comunicador agregó que el jugador “corre el riesgo de ser baja indefinida, en el cuadro ‘Imperial’, hasta el final de la temporada”.

¿Qué lesión podría tener Ale Hohberg?

Según los primeros reportes brindados por la prensa, la posible lesión del experimentado futbolista recaería en un fuerte tirón en el músculo sóleo. Esta zona muscular es sumamente delicada y representa uno de los desgarros más complejos de rehabilitar en el fútbol profesional.

Durante la transmisión oficial del encuentro, se observó claramente al jugador tomándose la pantorrilla con evidentes gestos de dolor, simulando en primera instancia lo que parecía ser un simple calambre por el desgaste. Sin embargo, este “latigazo”, se espera no sea de mayor gravedad para los intereses del ‘Papá’.