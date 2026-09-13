Alianza Lima cayó 2-1 ante Universitario de manera insólita por el Torneo Clausura y Pablo Guede no ocultó su molestia, pero evitó dramatizar el momento que atraviesa su equipo. El técnico argentino reconoció que los resultados no acompañan al cuadro blanquiazul, aunque destacó la actitud mostrada por sus dirigidos durante el clásico disputado en Matute.

“Jodido perder así, te da mucha bronca, pero es fútbol. No sé si es un mal momento del equipo, sí de resultados”, señaló Guede tras el encuentro. El entrenador consideró que Alianza viene sufriendo una situación repetitiva: recibe pocas ocasiones de gol, pero termina concediendo, mientras que sus propias oportunidades no logran transformarse en tantos.

Pese al golpe ante Universitario, el estratega dejó claro que no observa un equipo sin respuestas. “Los chicos hoy lo dejaron todo, fueron a buscar el partido. Nada para reclamarles desde el punto de vista de la actitud, pero esto no termina acá”, manifestó. Además, pidió continuar trabajando para revertir la situación.

Uno de los temas que enfrentó Guede fue el error cometido por Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez en la última jugada del partido, acción que terminó con el gol de Lisandro Alzugaray. El técnico respaldó al arquero blanquiazul y descartó que exista preocupación por su momento futbolístico o anímico.

“Cero. Cero. Cero. Esto es fútbol, se crece de los errores. Vos te equivocás, te levantás, te volvés a equivocar, te volvés a levantar. El problema es cuando no te levantás”, sostuvo. Para Guede, Alianza sigue teniendo vida en el campeonato y sus futbolistas no están dispuestos a bajar los brazos.

El técnico también explicó por qué decidió esperar para realizar algunos cambios durante el segundo tiempo. Gentile y Ramos estaban preparados para ingresar, pero Guede señaló que Marco Huamán tenía una molestia en el gemelo y el equipo ya había utilizado su tercera ventana de sustituciones. Por ello, decidió aguardar antes de realizar las modificaciones.

Otro de los puntos que explicó fue la titularidad de Alessandro Burlamaqui. Guede destacó las últimas actuaciones del mediocampista y consideró que se había ganado la oportunidad de iniciar el clásico. “Necesitábamos esa pierna ahí, esa rebeldía que tiene él en la mitad de la cancha y creo que lo hizo muy bien”, explicó.

Guede también hizo autocrítica por el momento que atraviesa Alianza Lima. El entrenador reconoció que una de las tareas pendientes pasa por transmitir mayor tranquilidad a sus jugadores en los metros finales para evitar que la ansiedad termine afectando la toma de decisiones. “Eso es algo que parte desde mí”, admitió.

Finalmente, el técnico argentino aseguró que Alianza Lima todavía puede pelear por el Clausura y pidió a los hinchas mantener la confianza. “Que no te quepa la menor duda y hoy más que nunca”, respondió cuando fue consultado sobre las posibilidades de conquistar el torneo. Además, agradeció el apoyo recibido en Matute y cerró con un mensaje directo: “Estos chicos no se van a caer”.

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