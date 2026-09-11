Deportivo Garcilaso atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir peleando en la parte alta de la tabla. El conjunto cusqueño afrontará este domingo un nuevo desafío cuando visite a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, en una etapa decisiva del campeonato.

El técnico Lizandro Greppo destacó el trabajo que viene realizando su plantel y puso en valor la campaña que vienen construyendo. “Las felicitaciones son para el grupo, que está haciendo un gran torneo, con mucho esfuerzo y mucha humildad. Es un lindo desafío para que esto continúe”, señaló el estratega.

Greppo reconoció que Garcilaso compite contra equipos con importantes inversiones, pero resaltó la convicción que existe dentro de su vestuario. El entrenador aseguró que el grupo trabaja con mucha dedicación y que todos dentro de la institución tienen claro el objetivo de seguir avanzando.

En ese sentido, el técnico mantiene los pies sobre la tierra, aunque no esconde la ilusión por lo que pueda conseguir su equipo en las próximas jornadas. “Estamos expectantes, con mucha confianza, sabiendo la realidad que es el Torneo Clausura y lo difícil que es el campeonato, pero la ilusión y la esperanza están ahí y no nos las quita nadie”, manifestó.

La presión también aparece en esta parte del campeonato, pero Greppo considera que su plantel está preparado para asumirla. El entrenador explicó que la intención es afrontar cada partido con tranquilidad, sin perder de vista la realidad del torneo, pero manteniendo la ilusión por alcanzar los objetivos trazados.

“Realmente nos sentimos preparados y estamos viviendo esto semana a semana, sin volvernos locos, siendo muy realistas, pero ilusionados a la vez”, sostuvo el estratega, quien sabe que cada partido tendrá mayor importancia conforme se acerque el tramo final del Clausura.

El calendario tampoco le dará descanso a Garcilaso. Greppo advirtió que vienen dos compromisos complicados, aunque consideró que su equipo ya está acostumbrado a afrontar partidos de alta exigencia. El cuadro cusqueño viene de enfrentar a rivales como Alianza Lima y Grau, por lo que el duelo ante Sport Boys será otro examen importante.

Finalmente, el entrenador destacó el compromiso de sus jugadores con la institución y pidió a los hinchas continuar acompañando al equipo en esta campaña. “Este grupo lo va a dejar todo en la cancha”, aseguró Greppo, convencido de que Garcilaso tiene argumentos para seguir compitiendo y mantener viva la ilusión en el Torneo Clausura.

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