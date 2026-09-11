Cienciano continúa dejando su huella en la Copa Sudamericana 2026. Luego de avanzar hasta los cuartos de final, el conjunto cusqueño recibió un nuevo reconocimiento por parte de la CONMEBOL, que incluyó a cuatro de sus jugadores en el equipo ideal de la competencia.

Los futbolistas seleccionados fueron Neri Bandiera, Cristian Souza, Maximiliano Amondarain y Santiago Arias. La presencia de los cuatro refleja el buen rendimiento que viene mostrando el cuadro dirigido por Horacio Melgarejo en el certamen continental.

Entre ellos destaca Cristian Souza, quien ha sido una de las principales figuras ofensivas de Cienciano durante su campaña internacional. El atacante uruguayo volvió a ser protagonista ante Montevideo City.

Neri Bandiera también aparece entre los elegidos y viene siendo una pieza importante para el equipo cusqueño. De hecho, el argentino fue importante en la reciente victoria ante Montevideo City Torque, al asistir a Souza para abrir el marcador en el duelo disputado en el Cusco.

En la zona defensiva, Maximiliano Amondarain también fue considerado por la CONMEBOL. El uruguayo respondió con solidez en la campaña de Cienciano y, ante Montevideo City Torque, volvió a aparecer como protagonista al marcar el segundo tanto del triunfo por 2-0.

La lista la completa Santiago Arias, quien se ha consolidado como una de las alternativas importantes en el mediocampo del conjunto cusqueño. Su presencia completa la representación de Cienciano en un equipo ideal que reconoce el desempeño de sus principales figuras.

Ahora, el conjunto cusqueño buscará seguir haciendo historia en el certamen continental. Tras imponerse 2-0 a Montevideo City Torque en la ida de los cuartos de final, Cienciano tendrá que defender su ventaja en Uruguay, con la ilusión de continuar avanzando y volver a poner su nombre entre los grandes protagonistas de la Sudamericana.

TE PUEDE INTERESAR