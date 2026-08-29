El comando técnico de Cienciano continúa trabajando arduamente para alcanzar la gloria internacional en esta Copa Sudamericana actual. Tras consolidar un gran rendimiento colectivo, el asistente técnico Cristian Ruggeri decidió romper el silencio para revelar detalles inéditos sobre la interna del plantel imperial. El estratega sudamericano analizó profundamente la excelente relación que mantiene con Horacio Melgarejo, la enorme influencia anímica que ejerce su histórico tío mundialista sobre el grupo y las máximas aspiraciones deportivas que persigue el conjunto cusqueño durante esta exigente temporada.

La llegada del preparador al banquillo estuvo marcada por una anécdota particular que forjó inmediatamente la confianza con el actual DT. Durante los primeros contactos telefónicos previos a sumarse al proyecto deportivo, el técnico le dejó en claro que valoraba su profesionalismo, pero le puso una clara condición.

“Horacio Melgarejo es una excelente persona. En la primera llamada que tuvimos, cuando me iba a sumar a ADT, me dijo: ‘No te conozco, pero lo único que te pido es que no digas las mismas boludeces que dice tu tío (Óscar Ruggeri) por televisión’”, sostuvo en ‘Denganche’.

Esta sólida dupla técnica ha logrado complementarse a la perfección para potenciar el rendimiento de toda la plantilla de cara a los torneos internacionales. Según explicó el asistente argentino, Melgarejo adopta una postura que le puede gustar al jugador peruano y al que está, de hecho, acostumbrado.

“Nos complementamos muy bien. Él tiene una manera muy paternal con los jugadores. Sabe mucho de fútbol, es observador y explica mucho. A mí me gusta ser exigente con el esfuerzo del día a día”, explicó.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 20: Horacio Melgarejo, head coach of Cienciano celebrates the victory with his staffduring the match between Botafogo and Cienciano as part of Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 at Estadio Ol�mpico Nilton Santos on August 20, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) (Photo by Buda Mendes / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

El innegable peso del apellido también juega un papel trascendental en la motivación diaria de todo el equipo. El integrante del comando técnico reveló con mucho orgullo que el recordado campeón mundial en México 1986 sigue absolutamente todos los partidos de la institución cusqueña, manteniendo una comunicación constante con los entrenadores y mostrando una inmensa felicidad por los grandes resultados obtenidos.

“Siempre que hay un partido importante, pienso: ¿por qué estoy nervioso, si mi tío jugó dos finales del mundo, finales de Copa América y Libertadores?”, confesó el preparador entre risas, reconociendo que la enorme trayectoria internacional de su sangre le sirve como un ejemplo invaluable para afrontar los momentos de mayor tensión deportiva desde el banquillo.

El entusiasmo generado por esta gran campaña continental ha llevado a soñar en grande a toda la familia albiceleste. El asistente confesó que le pidió a su histórico tío que viaje para acompañarlos presencialmente si logran clasificar a la ansiada final de la Copa Sudamericana, recibiendo una respuesta totalmente afirmativa por parte del exdefensor.

Oscar Ruggeri queda al pendiente de lo que será la campaña de Cienciano, donde está su sobrino como AT. (Foto: GEC)

Respecto a las condiciones geográficas de la ciudad imperial, el preparador destacó el innegable peso de la localía, aunque aclaró que esto no garantiza victorias automáticas. “Nunca había estado en un equipo de altura y, lógicamente, influye tenerla a tu favor, pero para que realmente te favorezca, tienes que tener una idea ofensiva”, detalló con firmeza.

Frente a este auspicioso panorama futbolístico, la escuadra roja no planea conformarse con ser un simple animador del torneo sudamericano. “Si ganas la Sudamericana, nadie se pondrá a hacer cuentas si ganaste como local y perdiste como visitante. El objetivo es salir campeón”, sentenció Ruggeri, dejando en claro que el mítico ‘Papá’ va por una nueva corona internacional.

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