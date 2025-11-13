Si bien en medio de la disputa por el Torneo Clausura no pudo sostener el mano a mano con Universitario de Deportes, cayendo en partidos claves, nadie puede desmerecer la gran campaña de Cusco FC en este 2025, asegurándose un boleto para la próxima Copa Libertadores. Eso sí, a falta de un encuentro para que acabe la etapa regular de la Liga 1, los imperiales quieren arrancar con ventaja en los play-offs para ser Perú 2 en el certamen continental.

En medio de todo esto panorama, en su última conferencia de prensa, Miguel Rondelli, director técnico del conjunto cusqueño, fue consultado sobre la ausencia de futbolistas de su equipo en la más reciente convocatoria de la Selección Peruana. Esta interrogante surgió a propósito de la gran campaña de su cuadro, con buenos rendimientos individuales en todas sus líneas.

Recordemos, además, que en la nómina de Manuel Barreto para la fecha FIFA de octubre, donde la ‘Blanquirroja’ enfrentó a su similar de Chile en Santiago, Pedro Díaz fue una de las sorpresas. No obstante, con el regreso de Pedro Gallese a la lista, el guardameta de Cusco FC no fue considerado para los encuentros de noviembre, teniendo a Diego Enríquez y Diego Romero por delante.

“A mí no me compete hablar de cosas que no están a mi alcance ni que me cause algún tipo de interés. Yo no tengo poder de decisión sobre la Selección Peruana ni nada, yo no puedo opinar. Es como hablar de otros equipos y no lo hago, yo solo hablo de mí”, fue lo primero que señaló el estratega argentino.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2026. (Foto: Cusco FC)

En lo concerniente al último triunfo por 3-0 de Cusco FC sobre Sport Boys, Rondelli valoró que pese a que los nombres en ofensiva han ido variando dependiendo de las circunstancias, estos no han dejado de aparecer en los instantes cruciales, manteniendo al equipo en la pelea por el segundo lugar de la tabla acumulada. En su análisis, destacó los nombres de Juan Tévez y Facundo Callejo, ese último goleador de la Liga 1 con 25 tantos.

“Se está haciendo una buena campaña, me alegra que los jugadores que entraron rindieron, el partido anterior Juan (Tévez) metió gol, Facundo (Callejo) volvió a la titularidad y metió dos goles, entonces, que el equipo esté en un nivel así y esté peleando hasta la última fecha el ser segundo en el campeonato, eso sí me alegra y enorgullece”, manifestó.

Volviendo al tema de la ‘Bicolor’, remarcó: “En el tema de la selección no puedo opinar. Creo que tenemos que dejar de opinar sobre lo que hacen los demás y centrarnos en nosotros. Cuando estuvo convocado Pedro Díaz nos alegrarnos, ahora no estuvo ningún jugador y no pasa nada. Yo no tengo porque meterme en el trabajo de otros”.

Por último, Miguel Rondelli reafirmó su compromiso con colaborar con la Selección Peruana en lo que necesiten, cediendo a sus jugadores cuando sean tomados en cuenta por el comando técnico que labora desde la Videna. Para el argentino, los clubes de la Liga 1 deben ser conscientes que están para apoyar a la ‘Blanquirroja’, especialmente en esta etapa de transición y recambio generacional.

“Siempre estamos para colaborar a la selección, con lo que sea, si nos hubiesen convocado jugadores no tendríamos ningún problemas en cederlos, pero si no nos convocan, no decimos nada. Nosotros estamos para sumar al fútbol peruano, no para restarle. No queremos generar polémica en ningún momento, más cuando se va a haber un recambio”, concluyó.

Pedro Díaz fue el último jugador de Cusco FC en ser convocado a la Selección Peruana. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 3-0 a Sport Boys, Cusco FC volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor

TE PUEDE INTERESAR