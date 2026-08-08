Horacio Melgarejo sufrió un duro golpe al confirmarse que continuará alejado de las canchas en la Liga 1. El Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol decidió ratificar la sanción de un año de suspensión contra el entrenador de Cienciano. Durante este periodo, el argentino no podrá dirigir desde la zona técnica en los encuentros de torneos organizados por la máxima institución deportiva, que ya viene cumpliendo en las últimas jornadas, así como la fuerte sanción económica (20UIT) también ha sido ratificada. En ese sentido, el estratega tomó una firme decisión ante su caso.

El castigo impuesto al preparador tiene su origen directo en las declaraciones que brindó tras la temprana eliminación del conjunto imperial en la reciente Copa de la Liga. A pesar de que el técnico presentó sus disculpas, los argumentos no resultaron suficientes para que el órgano disciplinario modificara la drástica medida.

Además de la inhabilitación deportiva, la comisión respectiva confirmó en todos sus extremos la obligación de pagar 20 UITs como multa, cifra que representa exactamente 110.000 soles, por haber infringido múltiples artículos del Reglamento Único Disciplinario y del torneo en curso.

Pese a este adverso panorama nacional, la decisión final todavía puede ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede principal en Lausana, Suiza. El director técnico cuenta con un plazo estricto de 21 días desde que tomó conocimiento del fallo para presentar su respectivo recurso ante dicha corte.

Resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF que amonestó a Horacio Melgarejo.

Depor pudo confirmar que la decisión de acudir a esta instancia superior es totalmente firme. Para buscar un resultado favorable, su defensa estará a cargo del reconocido abogado Juan de Dios Crespo, profesional con vasta experiencia que defendió a Paolo Guerrero en el pasado.

Esta contundente decisión de cambiar de representación legal obedece a una profunda disconformidad del argentino con el área legal que manejó su caso ante el Tribunal de Apelaciones. El entorno del técnico asegura que se cometió una larga lista de errores procedimentales durante toda la primera etapa del proceso que facilitaron la ratificación de la condena.

Entre las principales fallas señaladas en el documento ejecutivo, se destaca que la anterior defensa omitió presentar pruebas documentales sobre las disculpas públicas del entrenador, perdiendo un atenuante clave. Asimismo, realizaron comparaciones débiles con sanciones previas y no solicitaron adecuadamente que el implicado brinde una declaración personal sobre su estado emocional para fortalecer los argumentos ante los vocales.

Horacio Melgarejo acudirá al TAS para buscar reducir su sanción. Foto: Captura de video

¿Quién es Juan de Dios Crespo?

Juan de Dios Crespo es un reconocido abogado deportivo español, con experiencia en defensa de los más grandes clubes de Europa como: Villarreal C. F., Real Valladolid, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid. Abogó por el PSG para que el Barcelona le pague una millonaria cifra por el traspaso de Neymar Jr.

Además de liderar en el 2017 el caso disciplinario de Lionel Messi ante la comisión de apelación de la FIFA y obteniendo como resultado la anulación total de la sanción para el futbolista argentino. En el ámbito peruano, fue parte del staff de abogados que se encargó de la suspensión de la sanción de Paolo Guerrero por temas de doping, que le permitió jugar el Mundial Rusia 2018.

Su trabajo más reciente fue en la defensa de Senegal, en la disputa de la Copa Africana que se le fue quitada y otorgada a Marruecos. Dicho proceso aún se encuentra a mitad de camino pues también se va a recurrir al TAS para que dicho título le sea devuelto.

TE PUEDE INTERESAR