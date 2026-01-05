Después de proclamarse tricampeones, Universitario de Deportes ratificó su supremacía popular al consagrarse nuevamente líder absoluto de la Tabla del Hincha 2025, superando ampliamente a todos sus rivales directos. Mientras el equipo dominaba en la cancha, su afición respondió masivamente fecha tras fecha, alcanzando una impresionante cifra a lo largo de la Liga 1 2025. Este respaldo incondicional convirtió al Estadio Monumental en un verdadero fortín para los visitantes, consolidando una tendencia que ya lleva cuatro años consecutivos ubicando a los merengues en la cima de la asistencia del balompié nacional.

El club no tardó en celebrar este logro a través de sus redes sociales oficiales, destacando el compromiso inquebrantable de su gente. “Somos la hinchada más grande. Por cuarto año consecutivo, Universitario lideró la tabla. ¡Gracias por su aliento incondicional!”, publicaron con orgullo tras confirmarse los datos oficiales de la Liga 1.

Y es que de acuerdo al récord de asistencia, los ‘merengues’ lograron reunir un total de 660 153 en el Estadio Monumental. Si bien, la cifra es menor a comparación del año 2024, no es por una reducción de hinchaje, si no por factores externos que influyeron directamente en esta cifra.

Universitario felicitó a sus hinchas por el récord de asistencia logrado en Liga 1. (Foto: Captura X)

Cabe resaltar que el número final de Universitario pudo ser incluso mayor de no ser por ciertos incidentes externos. La suspensión del partido contra Binacional y la sanción que obligó a cerrar la tribuna occidente en una fecha específica mermaron ligeramente el conteo total, que habría superado sus propios récords históricos sin esos contratiempos.

En el segundo lugar de la clasificación aparece Alianza Lima, que también registró números importantes durante el año. El cuadro blanquiazul convocó a un total de 441,871 asistentes en sus presentaciones como local, manteniéndose como el único perseguidor cercano. Sin embargo, la diferencia con el clásico rival sigue siendo considerable en el conteo final.

Un factor determinante para estas cifras fue la capacidad del coloso de Ate y el alto promedio de asistencia registrado. En la mayoría de los encuentros del Apertura y Clausura, la ‘U’ jugó prácticamente a estadio lleno, bordeando los 55,000 espectadores por cotejo, algo que ningún otro recinto del país puede igualar actualmente.

La campaña deportiva fue el principal motor de este fenómeno social, logrando resultados envidiables en casa que motivaron al hincha. El elenco merengue cosechó 13 victorias, tres empates y apenas una derrota como local, generando una expectativa que se tradujo en boletería agotada. La conexión entre la tribuna y el equipo fue total.

Tabla del Hincha oficial de la Liga 1 2025. (Foto: @Liga1TeApuesto)

Más abajo en la tabla destacan los clubes de provincia, con Melgar y Cienciano defendiendo el orgullo del interior. Los rojinegros llevaron a 155,493 personas, mientras que el ‘Papá’ sumó 138,241 asistentes, confirmando que Arequipa y Cusco siguen siendo plazas fuertes. Por su parte, Sporting Cristal cerró el podio nacional con 180,240 hinchas.

A nivel general, la Liga 1 celebró que más de 2 millones de espectadores asistieron a los estadios peruanos en 2025. Esta cifra global demuestra la reactivación del interés por el torneo local en todas las regiones, aunque con el cuadro crema marcando la pauta indiscutible de asistencia una vez más.

