La noche del último viernes seguramente será una de las mejores en la carrera de Matías Succar. Luego de un par de temporadas sin anotar en Alianza Lima, recibiendo más de un calificativo por su paso por La Victoria, poco a poco empieza a encontrar la luz bajo el brillante cielo cusqueño. Anoche, en el que será recordado como el mejor clásico cusqueño de la historia, marcó el gol definitivo para que Cienciano derrote por 3-2 a Deportivo Garcilaso.

Si bien ya se había quitado la sal marcándole a Juan Pablo II College en la fecha 2, este gol tiene un significado diferente: fue a los 96′ y sirvió para que su equipo gane un clásico que le venía siendo esquivo desde el 2023. Tras el pitazo final, el delantero de 27 años rompió en llanto y evocó todo lo que le tocó pasar durante estos últimos años antes de llegar al ‘Papá’.

En una breve charla ante las cámaras de L1 MAX, la emoción superó a Succar y este no pudo evitar sus lágrimas, las mismas que graficaron todo lo que este gol significa para él. Agradeció a Dios, rememorando la paciencia que ha tenido en este último tiempo para esperar por una noche así, quitándose la camiseta para festejar un gol más que importante.

“Mucho tiempo difícil aguantando, manteniéndome entrenando y trabajando. Lo de hoy (ayer) es un premio de Dios y la vida. Sabía que algún día iba a tener un momento así, el agradecimiento a los compañeros, porque nos mantuvimos fuertes”, señaló.

Matías Succar registra dos goles en la Liga 1 2026. (Foto: Cienciano)

Asimismo, el también exatacante de Carlos A. Mannucci no se olvidó de lo importante que ha sido su familia para él. “Es un regalo para la gente de Cusco, ya que hace un tiempo no se ganaba este tipo de Clásicos, y hacerlo de esta manera es increíble. Agradecido con el equipo, con mi familia, que siempre han estado en las buenas y malas. Esto va para toda la gente del Cusco, que me recibió muy bien”, acotó.

Por último, Matías Succar se enfocó en el próximo reto frente a Melgar, donde se jugarán el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El delantero es ambicioso y no solo quiere pasar de ronda, sino también hacer historia: “Se viene la Sudamericana, partido muy complicado, pero nuestra meta también es hacer historia a nivel internacional”.

Matías Succar no marcó un solo gol en año y medio en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de este triunfo por 3-2 sobre Deportivo Garcilaso, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para el jueves 5 de marzo a las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en el paquete de DIRECTV y en su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

