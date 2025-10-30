El clásico del fútbol peruano podría tener un nuevo capítulo fuera de nuestras fronteras. En medio de la planificación de sus respectivas pretemporadas, Universitario de Deportes y Alianza Lima estarían cerca de protagonizar un enfrentamiento histórico en los Estados Unidos. La información, revelada por el periodista Horacio Zimmermann, apunta a que el duelo más importante del fútbol peruano podría celebrarse en Miami el próximo año. Una noticia que ha despertado la ilusión tanto de los hinchas locales como de los miles de peruanos residentes en el país norteamericano.

El encuentro, de concretarse, formaría parte de la preparación de ambos clubes para la próxima temporada de la Liga 1, donde los ‘cremas’ buscarán el tetracampeonato y los ‘blanquiazules’ intentarán recuperar su protagonismo. Más allá de lo deportivo, el evento sería una oportunidad perfecta para seguir expandiendo la historia del clásico peruano y conectar con una enorme comunidad de compatriotas que sigue al fútbol nacional desde los Estados Unidos.

Zimmermann fue el encargado de revelar la noticia en el programa Doble Punta, donde aseguró que la idea de realizar el partido en Estados Unidos viene tomando fuerza. “Hay bomba porque implica a los Estados Unidos de Norteamérica. Clásico del fútbol peruano, enero del 2026, Miami, Hard Rock Stadium. Lo llenan de todas maneras. Es muy probable que el 18 de enero, Alianza Lima y la ‘U’ jueguen un clásico en Miami”, expresó el periodista, generando expectativa entre los aficionados.

De confirmarse, el Hard Rock Stadium sería el escenario del esperado choque. Este coloso deportivo, ubicado en la ciudad de Miami, cuenta con capacidad para más de 65 mil espectadores y ha sido sede de grandes eventos internacionales, como la final de la Copa América 2024 y partidos de la International Champions Cup. Además, será una de las sedes del Mundial 2026, lo que lo convierte en un escenario de primer nivel para un partido de esta magnitud.

¿Hay antecedentes de un clásico en el extranjero?

No sería la primera vez que Universitario y Alianza Lima lleven su rivalidad al extranjero. Ambos equipos ya se enfrentaron en Estados Unidos en tres ocasiones: en 1997 (triunfo crema 2-1), en 2007 (empate 0-0) y en 2012 (victoria blanquiazul 2-0). Aquellos duelos amistosos tuvieron buena acogida entre la comunidad peruana, aunque ninguno alcanzó la repercusión que tendría un enfrentamiento en un recinto mundialista como el Hard Rock Stadium.

El interés por realizar el partido responde también al creciente número de peruanos residentes en Florida, que supera los 100 mil según registros oficiales. Para muchos de ellos, ver un clásico peruano en vivo sería un acontecimiento histórico, especialmente en una ciudad tan simbólica para la comunidad latina como Miami.

Tanto Universitario como Alianza Lima se encuentran evaluando su calendario de pretemporada 2026, que incluiría viajes, amistosos internacionales y presentaciones oficiales. La posibilidad de compartir escenario en el extranjero no solo serviría como preparación, sino también como una oportunidad comercial importante para ambas instituciones.

Por ahora, el duelo todavía no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, las conversaciones entre los organizadores y representantes de ambos clubes estarían avanzando de manera positiva. En los próximos días podrían conocerse novedades sobre la fecha definitiva, la logística y la participación de cada plantel.

De concretarse el amistoso, sería una oportunidad inmejorable para seguir posicionando el fútbol peruano en el exterior. Todo apunta a que el próximo enero, Miami podría teñirse de crema y azul para vivir una edición más del clásico de los clásicos del fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR