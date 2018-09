Comerciantes Unidos se pronunció tras la agresión de árbitro en Guadalupe

La agresión en contra del árbitro Michael Espinoza motivó la suspensión del partido entre Comerciantes Unidos vs. Ayacucho , el cual se desarrolló a puertas cerradas en el estadio Municipal de Guadalupe. Según se confirmó, el juez fue atacado por dos sujetos, luego de concluir el primer tiempo del choque.

“No sé qué sanción nos impondrán. Si bien es cierto, se está jugando a puertas cerradas. Pero esto pasó por un tema de protocolo del estadio. Pero nosotros asumimos las consecuencias. No es recomendable pasar por este tipo de situaciones”, afirmó el presidente de Comerciantes Unidos, Aníbal Pedraza, a Radio Ovación.

Según indican las bases del torneo, el equipo local está encargado de la seguridad de los árbitros. En este caso, Comerciantes Unidos, que utiliza Guadalupe como sede, tendrá que asumir las consecuencias de su aparente negligencia.

Comerciantes vs Ayacucho: se suspendió por agresión al árbitro pese a jugarse a puertas cerradas [VIDEO]

Artículo 78º Responsabilidad del Club local por la seguridad personal del Árbitro y de la delegación visitante. El Club local a través de su Oficial de Seguridad, es responsable de la seguridad de los Árbitros encargados de dirigir el encuentro, Comisarios, inspectores y de la delegación visitante (Dirigentes, Jugadores, Personal Técnico y Auxiliares), desde su ingreso al Estadio hasta la salida del mismo. Deberá coordinar con la Policía Nacional del Perú las medidas de seguridad que sean necesarias durante la estadía en la ciudad del equipo visitante.

Por otro lado, el presidente de Comerciantes Unidos manifestó que el club “analizará” la opción de retirarse del campeonato, porque considera “injusta” las decisiones que toman los organismos que gobiernan el fútbol peruano.

“Nosotros pedimos que se nos reprograme un partido, y no lo hicieron. Pero con Alianza Lima o la ‘U’ sí lo hacen. Desconocemos esas razones. En Cutervo nunca ha sucedido un tipo de desmán. La barra es respetuosa. La cancha, levantamos todas las observaciones para que la FPF nos habilite, y no pasó. El club invirtió 40 mil dólares. De repente nos están pinchando la llanta para no poder caminar. No sé qué pecado pagamos ante la FPF”, agregó.