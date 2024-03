Comerciantes Unidos vs. Melgar miden fuerzas esta sábado EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE vía Liga 1 MAX en un partidazo de poder a poder, el mismo que encuentra a los dos equipos con la urgencia de sumar los tres puntos del compromiso, si es no quieren alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones y comenzar a meterse entre los equipos que pelean por el título del primer certamen del año.

Los locales buscarán sacar provecho de su localía, aunque saben que los rojinegros no sufrirán con el tema de la altura, por lo que este factor no será determinante en el encuentro que los pondrá cara a cara por la sexta jornada del Torneo Apertura. Además, el ‘León del Sur’ llega golpeado tras su eliminación en Copa Libertadores, por lo que buscará acabar la primera mitad del año en puestos expectantes.

Comerciantes Unidos vs. Melgar está programado para este sábado a las 3:45 de la tarde en las instalaciones del estadio Germán Contreras Jara. Es preciso señalar que el duelo entre los dos elencos que militan en la Liga 1 Te Apuesto que será transmitido por Liga 1 MAX EN VIVO Y EN DIRECTO.

Además de ello, recuerda que Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Comerciantes Unidos vs. Melgar se enfrentaron por el campeonato de Primera División de Perú, el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 2-1 en favor de la escuadra arequipeña, la misma que llegó a los goles por intermedio de las anotaciones de Joel Sanchez y Gino Guerrero. Había adelantado para la visita, Branco Serrano. Es preciso señalar que este cotejo se dio en 2018.

Ojo a un detalle, el cuadro de Cutervo, es uno de los recién ascendidos para esta temporada, por lo que buscarán mantener la categoría a fin de año. Los rojinegros, por su parte, quedaron en la cuarta ubicación de la tabla acumulada de 2024, lo que les permitió acceder a la Fase 1 de Copa Libertadores. Lamentablemente, fueron eliminados por Aurora de Bolivia.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Melgar?

México: 14:45 horas

14:45 horas Colombia, Ecuador, Perú: 15:45 horas

15:45 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 16:45 horas

16:45 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 17:45 horas

¿En qué canal ver Comerciantes Unidos vs. Melgar?

El partido entre Comerciantes Unidos vs. Melgar se disputará en el estadio Germán Contreras Jara y será transmitido para toda Latinoamérica por las señales de Liga 1 MAX y Fanatiz, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además de su versión de streaming a través de DirecTV GO y Liga 1 Play. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juega Comerciantes Unidos vs. Melgar?

¿Cuál es el pronóstico del Comerciantes Unidos vs. Melgar?

En la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, Comerciantes Unidos debutó en la Liga 1 Te Apuesto con una derrota por 1-0 ante Cienciano. Tras ello, se recuperó y pudo vencer a Los Chankas 3-2 y, en la tercera jornada, le ganó 3-1 a Carlos A. Mannucci, en condición de visitante. En la fecha 4, empató 2-2 con Atlético Grau, mientras que -en la reciente jornada- fue goleado 5-1 por Alianza Lima.

Por el lado de Melgar perdió 3-2 con Cusco FC (en la Ciudad Blanca) y -por el mismo marcador- con César Vallejo (en su visita a Trujillo) en las dos primeras jornadas. Luego, le ganó a Alianza Atlético 1-0, para luego caer 2-0 con Universitario de Deportes y, en la fecha 5, ganarle 2-1 a Unión Comercio.

Si bien no hay un claro favorito para este partido, Melgar posee una ligera ventaja sobre Comerciantes Unidos en la previa del compromiso, aunque deberán trasladarlo en el marcador rápidamente, si es que no quieren complicaciones. Sin embargo, los locales se hacen fuertes en casa, por lo que todo puede pasar.





