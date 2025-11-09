La Liga 1 definió a Universitario como su campeón en la temporada 2025. Además, se pudo conocer a los equipos que clasificaron a la Copa Libertadores del próximo año y solo queda un cupo para la Copa Sudamericana. En esa misma línea, hay otro aspecto clave que sigue en incertidumbre: el descenso. Deportivo Binacional fue el primer, luego de ser expulsado y Alianza Universidad siguió sus pasos, sentenciando su destino al último lugar. A falta de una fecha para terminar el Clausura, hay cuatro equipos que están en peligro de ser la tercera escuadra destinada a la Liga 2 en 2026.

Alianza Universidad quedó relegado al último lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, producto de una derrota ante Alianza Atlético en la jornada 18 del Clausura y una serie de resultados que también harán imposible que salga del fondo. Los dirigidos por Roberto Mosquera pasaron por irregularidades antes de la llegada del experimentado DT. Si bien con ‘Mous’ levantaron su nivel, no fue suficiente.

Ahora, quedan cuatro equipos con un puntaje muy cercano para definir el último descendido de la temporada 2025. Con 32 puntos en la tabla acumulada, UTC está en el puesto 17, misma cantidad para Ayacucho FC (puesto 16); sin embargo, los ‘Zorros’ tiene una diferencia de gol de (-21), a comparación del ‘Gavilán del Norte’ que cuenta con (-26).

En la casilla 15, aparece Comerciantes Unidos con 33 puntos, mismo puntaje también para Juan Pablo II (puesto 14). A ellos también los separa la diferencia de goles. Los de Cutervo tienen (-19) y el cuadro de Chongoyape cuenta con (-15). La ventaja para estas escuadras es que solo necesitan ganar para salvarse.

Tabla de posiciones de la Liga 1, a falta de una fecha. (Foto: Calculadora Depor)

¿Cuáles son los enfrentamientos de la última fecha?

UTC visita a Alianza Lima

Complicado en la tabla de posiciones, UTC tendrá la dura tarea de visitar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, teniendo en cuenta que los blanquiazules necesitan ganar para tentar la posibilidad de meterse al segundo lugar del acumulado. Con ese panorama, buscarán la victoria que podría ser un beneficio, dependiendo de lo que hagan sus rivales más cercanos. De empatar, tendrá que esperar también otros resultados. Eso sí, una derrota lo sentenciará a la Liga 2, a menos que Ayacucho FC pierda por una abultada goleada.

Ayacucho FC visita a Cienciano

Ayacucho FC tampoco tendrá una tarea fácil porque visitará a Cienciano en el Cusco, teniendo en cuenta que el cuadro imperial necesita ganar y esperar resultados para ganar el último cupo a la Sudamericana 2026. En ese sentido, los ‘Zorros’ irán por la victoria para salvarse, aunque también dependerá si UTC golea a Alianza Lima. En caso de empate o derrota, esperarán lo que suceda también con el ‘Gavilán del Norte’ en el estadio Alejandro Villanueva.

Comerciantes Unidos recibe a ADT

Comerciantes Unidos depende de sí mismo para salvar la categoría. Una victoria será suficiente, pero al frente tendrán a un ADT que buscará asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2026. Con 33 puntos, un empate también podría ayudarlos, aunque dependerán de los resultados de UTC y Ayacucho FC, mismo panorama en caso tenga una derrota en casa.

Juan Pablo II visitará a Alianza Universidad

Juan Pablo II es el equipo que más chances tiene de salvar la categoría, producto de su diferencia de goles. Además, se enfrentará a un equipo sin opciones de salvarse como Alianza Universidad. La victoria será suficiente para los dirigidos por Santiago Acasiete; sin embargo, un empate o derrota lo hará depender de lo que hagan sus más cercanos perseguidores.

