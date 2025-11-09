En los últimos años, Sporting Cristal se ha consolidado como una de las canteras más productivas del fútbol peruano, y nuevamente un talento formado en el Rímac ha dado el salto al extranjero. Se trata de Matías Martínez, delantero de la categoría 2008, quien decidió iniciar una nueva etapa en su carrera en el fútbol de Portugal. Su partida no solo marca un paso importante en su desarrollo profesional, sino que también reafirma la proyección internacional de los jóvenes futbolistas celestes.

Apenas con 17 años, Martínez ya era considerado una de las mayores promesas del club bajopontino, destacando por su capacidad goleadora en las divisiones menores. Durante la temporada 2025, fue una de las figuras de la Sub-18, categoría en la que logró consolidarse como uno de los máximos artilleros del torneo juvenil. Su rendimiento llamó la atención no solo dentro del club, sino también de observadores internacionales.

La noticia de su viaje fue dada a conocer por el periodista Wilmer Robles, quien destacó que el atacante se desplazó al Viejo Continente para participar en una pasantía en Portugal, experiencia que le permitirá continuar su crecimiento futbolístico y personal. La familia del jugador acompañó su despedida, confiando plenamente en su futuro deportivo.

Matías Martínez despidiéndose de su familia para viajar a Portugal | Foto: IG

Martínez, quien firmó contrato profesional con Sporting Cristal en abril de 2024, aún no debutó en el primer equipo, pero su desempeño lo mantuvo siempre en el radar del comando técnico. Con su velocidad, pegada y madurez dentro del campo, el ‘Rayo’, como lo apodan, se perfila como una de las grandes apuestas a futuro del club rimense.

Además de su presente en Cristal, el joven delantero ya cuenta con experiencia en selecciones menores del Perú. Fue convocado en diferentes etapas por las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-18, donde mostró su calidad frente a rivales internacionales. Es justamente ese rodaje el que hoy lo impulsa a enfrentar un nuevo reto en Europa, donde buscará perfeccionar su juego en un entorno más exigente.

Su destino, Portugal, se ha convertido en los últimos meses en una de las ligas más atractivas para los futbolistas peruanos en formación. En la misma línea que Martínez, también partieron recientemente otros jóvenes talentos nacionales como Bassco Soyer, Leonardo Díaz y Víctor Guzmán, quienes actualmente militan en clubes lusos de primera y segunda división.

Alianza Lima aseguró parte del pase de Bassco Soyer (Foto: @gilvicente)

Cada una de estas salidas confirma una tendencia positiva en el fútbol peruano: las divisiones menores comienzan a exportar jugadores cada vez más preparados para afrontar el ritmo europeo. En el caso de Sporting Cristal, esta apuesta por sus juveniles refuerza la identidad formativa del club y abre puertas para futuras oportunidades de crecimiento internacional.

Martínez, por su parte, afronta este desafío con la ilusión intacta de representar al Perú en el extranjero y, eventualmente, regresar al país convertido en un jugador de élite. Mientras tanto, en La Florida confían en que su experiencia en Portugal será clave para continuar potenciando su talento.

TE PUEDE INTERESAR