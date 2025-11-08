El futuro de uno de los máximos referentes de la Selección Peruana está en el aire. Pedro Gallese llegó en Lima para unirse a los trabajos de la ‘bicolor’ de cara a los amistosos contra Rusia y Chile, pero su llegada se da en un contexto de total incertidumbre profesional. El portero, que por 6 temporadas fue capitán y figura indiscutida en el Orlando City, quedó sorpresivamente en condición de jugador libre tras no llegar a un acuerdo de renovación, por lo que ahora busca activamente un nuevo club para la temporada 2026.

Con el ‘Pulpo’ como el agente libre más cotizado del mercado, las especulaciones sobre su próximo destino no han tardado en aparecer. Como era de esperarse, el rumor más fuerte lo vincula con un espectacular regreso a la Liga 1, donde el nombre de Universitario de Deportes ha sonado con insistencia.

Sin embargo, fue el propio Gallese quien, tras los entrenamientos en Videna, se encargó de poner paños fríos a los rumores y aclarar, en primera persona, cuál es su hoja de ruta confesando que sus prioridades no están, de momento, regresar al fútbol peruano.

Pedro Gallese quedó en shock tras conocer su salida de Orlando City (Foto: AP)

“Todavía voy a tomarme mi tiempo para decidir la mejor opción. Hay algunas opciones, pero todavía no se concreta nada. Voy a tomarme mi tiempo y bueno, espero tomar la mejor decisión”, confesó el ‘Pulpo’ quien también reveló que esas opciones ya se encuentran en proceso de conversación, pero sin un panorama aún claro.

Pero en lo que si fue duro en responder, es en su vinculación con Universitario de Deportes, que tanto se ha rumoreado en los últimos días, así que el arquero no dudó en afirmar que "más que todo, lo hablan ustedes“, refiriéndose a la prensa que se hizo presente a los entrenamientos de la ‘bicolor’.

Apeló a ser cauteloso también, porque no rechaza ninguna opción que se le pueda presentar, así que agregó: “Yo declaré que no le cierro la puerta a nadie, mi prioridad sí es quedarme en el extranjero, pero no le cierro la puerta a nadie, mi prioridad sigue estando en el extranjero. Realmente, sí, me gustaría venir a Perú, pero vamos a ver”.

Pedro 'El Pulpo' Gallese sería el capitán en los amistosos ante Rusia y Chile | Foto: paloma del solar / @photo.gec

¿Qué dijo Pedro Gallese de los próximos rivales de la Selección Peruana?

Marcando su regreso, después del último amistoso con Chile en la fecha anterior de octubre, Pedro Gallese opinó sobre el desempeño del nuevo equipo formado por Manuel Barreto, asegurando que se hace un trabajo intenso, sobretodo pensando en los próximos rivales que serán Rusia y Chile.

“Los rivales, bueno, hemos estado viendo con Manuel ya un equipo bastante táctico, bastante físico, es típico de un equipo europeo, que siempre va a ser duro entrarle y bueno, los de arriba presionan más. Lo que yo pude ver es un equipo concreto, un equipo con las líneas ordenadas. Al final se perdió por un detallito, pero creo que hubo una buena señal para la selección”, indicó.

