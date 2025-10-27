Conmebol le da la bienvenida a Cusco FC y Alianza Lima: así se definirá su suerte en la Libertadores 2026

El Torneo Clausura 2025 aún no llega a su fin, pero la Conmebol ya empezó a felicitar a los equipos peruanos que aseguraron su presencia internacional para la próxima temporada. Habiéndose definido a Universitario como campeón nacional y único clasificado de manera directa a un torneo internacional, la lucha por los siguientes puestos en la tabla acumulada se sellará en las últimas jornadas. Pero de momento dos clubes ya lograron uno de los objetivos, Cusco FC y Alianza Lima garantizaron su nombre en la Copa Libertadores 2026.

La confirmación llegó este lunes a través de las redes sociales del máximo ente del fútbol sudamericano. Aunque los dos equipos celebran el logro, su destino final aún es incierto. Un nuevo formato de ‘play-off’ definirá quién se queda con el codiciado cupo de Perú 2 (fase de grupos) y quiénes deberán batallar en las fases previas.

El equipo cusqueño fue el primero en recibir el saludo continental. Su clasificación se materializó el último sábado tras conseguir un triunfo clave por 1-0 sobre Atlético Grau en el Estadio Garcilaso de la Vega. Este resultado, combinado con otros de la fecha 16, les aseguró matemáticamente terminar la temporada entre el segundo y el cuarto lugar del acumulado, dándoles el boleto.

Conmebol confirmó participaciones de Cusco FC y Alianza Lima. (Foto: Captura X)

El club destacó su regreso en sus propias redes sociales, un sentimiento que fue replicado por la Conmebol. “¡Bienvenido Cusco nuevamente a la CONMEBOL #Libertadores! Uno de los representantes de Perú para la edición 2026”, señaló la publicación oficial. El club ‘dorado’ celebró así su vuelta “al lugar donde merecemos estar: entre los grandes de Sudamérica”.

Este logro marca el fin de una larga ausencia para el equipo imperial. Su regreso a la Libertadores se da tras seis años; su última participación había sido en la edición de 2019. El equipo ‘dorado’ también disputó el torneo en 2018 y 2014, pero su actuación más recordada sigue siendo la de su debut en 2013, cuando sorprendieron al continente llegando hasta los cuartos de final, llamándose antes Real Garcilaso.

El otro clasificado del fin de semana fue Alianza Lima. El equipo ‘blanquiazul’ también aseguró su puesto entre los cuatro mejores del acumulado y recibió el reconocimiento de la confederación. “Un clásico de la CONMEBOL Libertadores: Alianza Lima estará presente en la edición 2026”, se vio en redes sociales.

La clasificación de Alianza Lima ratifica su constancia en el plano internacional. De hecho, el equipo ‘íntimo’ disputó la edición de este año 2025, dejando una huella importante. Lograron acceder a la fase de grupos tras superar las tres fases previas de clasificación, un hito que ningún otro club peruano había conseguido anteriormente en la historia del torneo.

¿Cómo se definen los puestos de clasificación?

Con Universitario como Perú 1, la lucha se centra ahora en definir los puestos de Perú 2, 3 y 4. El reglamento estipula que estos se definen en un ‘play-off’ entre los tres equipos que siguen en el acumulado. Actualmente, Cusco FC es segundo con 66 puntos, Alianza Lima es tercero con 61 y FBC Melgar cierra el grupo en el cuarto puesto con 55 unidades.

El formato le da una ventaja estratégica al equipo mejor ubicado en la tabla. El club en el segundo puesto, hoy Cusco FC, avanzará directamente a la final de estos ‘play-offs’ y esperará rival. Mientras tanto, el tercero y el cuarto (Alianza Lima y FBC Melgar) deberán disputar una semifinal de ida y vuelta.

En esta llave, si hay empate en resultados, se tomará en cuenta la diferencia de goles global y, de persistir la igualdad, todo se definirá por penales. El ganador de esa semifinal avanzará para enfrentar a Cusco FC en la final -siempre que se mantenga en el segundo lugar-, también de ida y vuelta.

El premio mayor será para el vencedor de esta última llave, quien será declarado subcampeón nacional y obtendrá el cupo de Perú 2 (fase de grupos). El perdedor de esa final irá como Perú 3 (Fase 2 previa), y el equipo que pierda la semifinal inicial se quedará con el cupo de Perú 4 (Fase 1 previa), haciendo de este mini-torneo una lucha crucial por el prestigio y la economía.

