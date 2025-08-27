La Copa Perú 2025 entra en su recta final y todo va quedando listo para vivir la etapa más apasionante del certamen. Después de varios meses de competencia en las distintas regiones del país, se definieron los 64 clasificados a la Etapa Nacional, donde comenzará un camino de eliminación directa que tendrá como destino el título nacional y el ansiado ascenso a la Liga 2. La expectativa es alta, pues el torneo, fiel a su tradición, vuelve a reunir a representantes de todas las regiones en busca de cumplir el sueño de llegar al fútbol profesional.

En esta ocasión, la Liga Nacional de Fútbol Aficionado anunció que el certamen tendrá un nuevo ordenamiento geográfico que dividirá a los equipos en dos grandes zonas: Norte y Sur. Cada una estará conformada por 32 clubes y servirá para organizar un cuadro de competencia que arrancará desde los 16avos de final. Los mejores de cada zona avanzarán hasta definir al campeón mediante una final única.

El arranque de esta etapa nacional está fijado para el 13 de septiembre, fecha en la que se jugarán los primeros partidos de 16avos de final. Estos compromisos se extenderán hasta el 21 del mismo mes. Luego, del 27 de septiembre al 5 de octubre se disputarán los octavos de final, mientras que los cuartos quedaron programados entre el 11 y 19 de octubre.

En enfrentamientos directos, cada uno tiene un triunfo. Foto: GEC.

La recta decisiva será con las semifinales, previstas del 26 de octubre al 2 de noviembre. El calendario establece que la gran final de la Copa Perú 2025 se jugará entre el 8 y 9 de noviembre. Será a partido único en sede por confirmar, y el vencedor no solo levantará el trofeo más tradicional del balompié nacional, sino que además asegurará de inmediato su clasificación a la Liga 2 para la temporada 2026.

Por otro lado, el subcampeón tendrá una nueva chance de ascenso, ya que enfrentará en un playoff al segundo mejor equipo de la Liga 3, en un duelo directo por el boleto a la Liga 2. Además, los cuatro primeros puestos de la tabla final obtendrán el derecho a disputar la Liga 3, garantizando su continuidad en el fútbol competitivo nacional.

La Copa Perú, fiel a su esencia, vuelve a ser una vitrina de talentos que buscan darse a conocer en escenarios más exigentes. En este 2025, el certamen no solo ofrece el tradicional cupo al ascenso, sino que también se convierte en un semillero para nutrir el balompié profesional con nuevas figuras provenientes de distintos rincones del país.

LA COPA PERÚ 2025 INICIA SU ETAPA FINAL DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE. (Foto: FPF)

El atractivo de esta edición también radica en la emoción del formato de eliminación directa, donde no hay margen para errores. Un mal resultado en casa o un descuido de visita puede significar la despedida de un proyecto que lleva meses de preparación. Es, justamente, esa incertidumbre la que mantiene al torneo como uno de los más seguidos por los hinchas del fútbol peruano.

En el plano institucional, la organización de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado ha remarcado que se reforzarán los protocolos de seguridad y logística para garantizar que los partidos se desarrollen con normalidad. La presencia de árbitros y delegados designados por la Federación Peruana de Fútbol también será clave para asegurar la transparencia en cada encuentro.

TE PUEDE INTERESAR