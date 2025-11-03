Si bien la temporada todavía no finaliza y en Alianza Lima están enfocados en terminar segundos en la tabla de posiciones acumulada –lugar que les daría el pase directo a la final en los play-offs por ser Perú 2–, el área deportiva ya está trabajando en la planificación para el año que viene, lo que supone un desfile de nombres que podrían llegar. Entre los que han sido mencionados en los últimos días, hay uno que llamó mucho la atención por tratarse de una posición tan sensible como la del ‘9’.

Se trata de Andrés Vombergar, delantero argentino nacionalizado esloveno y que actualmente milita en San Lorenzo. Desde Argentina surgió la información de que Alianza Lima estaría interesado en contar con sus servicios para la próxima temporada, especialmente porque no es una prioridad para el conjunto de Boedo y su vínculo contractual culmina en diciembre de este año, por lo que podría llegar como agente libre.

Esta información fue adelantada por San Lorenzo Primero, medio partidario que añadió que el ‘Ciclón’ tiene otras preocupaciones en estos momentos y una de ellas no es pensar en la continuidad de Vombergar para el 2026. Eso sí, aclararon que por ahora no ha habido un contacto directo con el delantero del 30 años.

En cuanto a lo números del ‘Vomber’ en este 2025, registra nueve goles y una asistencia en 28 partidos disputados. No obstante, su presente no es el mejor al haber quedado relegado a un rol secundario durante este segundo semestre de la temporada: su último encuentro como titular fue el 2 de agosto, cuando arrancó en la derrota por 1-0 a manos de Tigre por Copa Argentina, y en el 1-0 sobre Deportivo Riestra del 31 de octubre, volvió a quedarse en el banquillo.

Veremos si el panorama con Andrés Vombergar cambia con el correr de las semanas, o simplemente queda como un rumor proveniente de Argentina. Tal como señalamos líneas arriba, hasta la fecha no ha habido contacto directo con el atacante, ni mucho menos con San Lorenzo o su entorno.

Hay que tomar en cuenta que en Alianza Lima también están trabajando en la continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, quienes están próximos a renovar por un año más. Esto aún no está cerrado, pero de todos modos implica que el área deportiva tenga mucho cuidado en la elección del centrodelantero extranjero para el 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, en el partido reprogramado por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

