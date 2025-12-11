Corinthians dio un golpe de autoridad en las semifinales de la Copa de Brasil al vencer por la mínima diferencia en condición de visita. El ‘Timao’ se impuso por 1-0 a Cruzeiro en el choque de ida disputado en el Estadio Mineirão, logrando una ventaja crucial, aunque mínima, para cerrar la llave en casa. En este esquema victorioso, André Carrillo fue considerado desde el arranque por el comando técnico, alineando como titular hasta los 65 minutos pero sobretodo siendo fundamental en la jugada del gol del triunfo.

El momento cumbre del encuentro llegó sobre los 22 minutos de la primera parte, en una jugada donde la ‘Culebra’ fue el arquitecto inicial. Corinthians gestó un buen contragolpe donde Carrillo recibió el balón, avanzó con determinación por la banda y sacó un centro de gran factura.

Tras bajar el balón en el área gracias a una asistencia de Yuri Alberto, apareció Memphis Depay para vencer de cabeza la resistencia rival y decretar el único tanto del compromiso. La participación del peruano no pasó desapercibida para la prensa especializada, siendo analizada al detalle por el medio GeGlobo.

El importante portal brasileño le otorgó un puntaje de 7 sobre 10, una nota aprobatoria que coincidió exactamente con la calificación que le dio el público en la votación popular. En su reseña técnica, indicaron: “Con su calidad habitual, realizó buenos pases y centros. Participó directamente en la jugada goleadora”.

André Carrillo completó 65 minutos y recibió 7 puntos de calificación de parte de Ge Globo. (Foto: Capture web)

Sin embargo, el análisis de GeGlobo también fue crítico y realista con el aspecto físico y el despliegue del volante nacional. El medio señaló que “sin el balón, no ofreció tanta intensidad, pero ayudó a cerrar espacios”, reconociendo su esfuerzo táctico pero marcando una carencia. Asimismo, explicaron su salida del campo al mencionar que “se cansó y abandonó el campo durante la primera ronda de sustituciones”.

Por otro lado, Radio Tupi fue mucho más enfática en resaltar el peligro ofensivo que generó Carrillo por su sector, coincidiendo también con la nota de 7 puntos. El medio comentó que el peruano “atormentó la banda izquierda de la defensa de Cruzeiro con sus regates y centros peligrosos”, valorando su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno durante el tiempo que estuvo en cancha.

Calificación de Radio Tupi para André Carrillo. (Foto: Captura web)

Este partido marcó una cifra importante para la regularidad de André Carrillo, quien alcanzó los 49 encuentros disputados en la temporada 2025 con la camiseta del Corinthians. El jugador busca ganarse definitivamente el corazón de la hinchada, luchando en cada partido para recuperar su mejor versión tras haber superado satisfactoriamente una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

En cuanto al trámite general del partido, el cuadro local no se quedó de brazos cruzados y buscó incesantemente el empate tras el gol de Depay. Cruzeiro tuvo varias aproximaciones peligrosas al arco del ‘Timao’, pero el equipo donde milita el peruano logró defender bien el resultado, cerrando filas para quedarse con un triunfo vital en una plaza complicada.

Con esta victoria, Corinthians tiene la primera opción para clasificar a la gran final de la Copa de Brasil. La llave se definirá este domingo 14 de diciembre a las 4:00 pm, cuando ambos elencos se vuelvan a enfrentar en el duelo de vuelta, donde el equipo de Carrillo y Depay intentará sellar su pase a la final con el apoyo de su gente.

