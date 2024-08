Christian Cueva había encontrado en Cienciano la oportunidad de volver a jugar al fútbol luego de estar mucho tiempo fuera de las canchas. Sin embargo, luego de la denuncia por violencia física y psicológica por parte de su expareja Pamela López, el club cusqueño decidió separarlo de forma definitiva. Han pasado casi dos semanas desde que salió a la luz la denuncia y el técnico del ‘Papá', Cristian Díaz, decidió romper su silencio sobre esta situación. El entrenador argentino no dudó en señalar que su idea, en un inicio, era recuperar la carrera de ‘Aladino’.

Después de anunciar que dará su descargo ante las autoridades, ‘Cuevita’ se ausentó de la mirada pública y se ha mostrado cercano al conjunto imperial. Por ejemplo, estuvo presente en el reciente triunfo por 3-1 sobre Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además, le dio un regalo a su excompañero Rudy Palomino, quien marcó el segundo tanto ante el combinado arequipeño.

Ya en el receso de la Liga 1 debido a la fecha doble de septiembre de las Eliminatorias 2026, Díaz tuvo unas palabras sobre Cueva, a quien solo llegó a dirigir en dos entrenamientos. “Él tiene un propósito de volver a la selección, había una necesidad del ‘profe’ Fossati de que tuviese equipo, lo sabíamos. Para mí, era un gran desafío en mi crecimiento, de poder ayudar a recuperar a un futbolista de su magnitud”, fueron sus primeras palabras a GOLPERU.

No obstante, el DT de 48 años resaltó que espera que no se “saquen de contexto” sus palabras y aseguró que está de acuerdo con la decisión que tomó Cienciano sobre el vínculo contractual que tenía con el futbolista trujillano. “Las instituciones están por encima de las personas, se llamen como se llamen, tengan la trayectoria que tengan”, añadió.

Por otro lado, sostuvo que la delicada situación que atraviesa Christian le hizo pasar un mal momento a él y a sus dirigidos. “Vivimos horas bastantes complejas, él y su familia a la cabeza, independientemente de cómo sucedieron las cosas, no soy quien para juzgar a nadie, obviamente esas horas nos generaron un incordio. Llegué al aeropuerto de Lima, me abordaron cámaras, tuve que subir a una van para ir al bus, no fue grato el momento, de hecho sentía que había una necesidad imperiosa por parte de los medios que yo o cualquiera respondiese lo que querían escuchar, nosotros apenas estábamos viviendo el momento”, apuntó.

Finalmente, Cristian Díaz no confirmó la reincorporación de Christian Cueva a Cienciano, pese a que en los últimos días desde Cusco informaron que existía una posibilidad de que pueda suceder. Su última reflexión fue la siguiente: “A veces unos maduran antes y otros maduran más tarde, la cosa es hacer un clip y darnos cuenta de lo corta que es la vida y lo rápido que pasa, aquel que lo entiende antes, tienen una ventajita”.

¿Cuándo vuelve la Liga 1 2024?

El Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 tendrá un receso por las Eliminatorias al Mundial 2026. Los equipos tendrán tiempo para recuperar futbolistas lesionados y enfatizar trabajos con los jugadores que recién se incorporaron para este proceso. Por lo pronto, Alianza Lima se mantendrá como líder hasta el inicio de la fecha 10 con un total de 20 puntos, escoltado por Universitario que tiene 18 unidades.

El Clausura regresa el viernes 13 de septiembre, con los siguientes partidos: UTC vs. Cienciano, César Vallejo vs. Unión Comercio y Deportivo Garcilaso vs. ADT. El sábado 14 se juegan los partidos Cusco FC vs. Comerciantes Unidos, Sport Huancayo vs. Sporting Cristal, Sport Boys vs. Atlético Grau y Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci. Finalmente, el domingo 15 se cierra la jornada 10 con los siguientes duelos: Alianza Atlético vs. Universitario y Melgar vs. Los Chankas.





