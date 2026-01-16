En los últimos días, se confirmó el amistoso internacional entre Cusco FC y el vigente campeón de Bolivia, Always Ready para el próximo sábado 24 de enero; sin embargo, no será el único que dispute el club dorado en su viaje al país del altiplano y aquí te contamos los detalles.

Los dirigidos por el argentino Miguel Rondelli participarán por primera vez en su historia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el torneo de mayor exigencia del continente, por lo que buscan llegar en óptimas condiciones y ya cerraron dos amistosos más.

Además del mencionado encuentro en El Alto, Cusco FC jugará el jueves 22 de enero ante Deportivo San Antonio Bulo Bulo y el lunes 26 del mismo mes ante The Strongest, ambos partidos de preparación en la ciudad de La Paz.

A través de sus redes sociales, el club invitó a todos sus hinchas a la presentación de su plantel profesional, la misma que se realizará el domingo 18 de enero a las 6:00 p.m. en el Salón Machupicchu de la Municipalidad del Cusco.

Cusco FC presentará a su equipo 2026 en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que Cusco FC tuvo tres jugadores que fueron elegidos en el 11 ideal del 2025. Se trata del portero Pedro Díaz, el mediocampista Iván Colman, y el delantero y goleador del campeonato, Facundo Callejo.

Todos ellos continuarán en el club dorado para el 2026, en busca de la primera estrella en la institución y alcanzar los octavos de final del campeonato más prestigioso del continente. La dirigencia cusqueña apuesta por mantener la base del plantel y solo sumar jugadores en posiciones muy puntuales.

Como se recuerda, tras quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada 2025, disputó el playoff ante Sporting Cristal, club que había dejado en el camino previamente a Alianza Lima.

Cusco FC perdió 1-0 en Lima ante los celestes dirigidos por el brasileño Paulo Autuori, y en la revancha se hizo fuerte de local, imponiéndose por 2-0 con anotaciones de sus figuras Iván Colman y Facundo Callejo.

