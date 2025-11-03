Cusco FC no pasó del empate ante Alianza Universidad en el Torneo Clausura y se mantiene en el segundo lugar del Acumulado, por ahora clasificando a la final de los play-offs en busca del cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Eso sí, la directiva viene trabajando en el armado del plantel 2026, junto al entrenador Miguel Rondelli, y en las últimas horas llegaron a un acuerdo para fichar al volante argentino Gabriel Carabajal, quien vuelve a la Liga 1 luego de más de diez años.

En 2015, Carabajal fue uno de los refuerzos de la Universidad San Martín que dirigía en aquel entonces el argentino Cristian Díaz. Llegó junto a sus compatriotas Federico Freire, Nicolás Maná y Maximiliano Velasco, en un plantel que tenía jugadores de peso dentro del fútbol peruano como Aldo Corzo, Wilder Cartagena, Luis ‘Cachito’ Ramírez y Alejandro Hohberg. Su balance en aquella temporada fue un gol en 15 partidos, contando el Descentralizado y el Torneo del Inca.

Al año siguiente, ‘Gaby’ volvió a su natal Argentina para reforzar a Godoy Cruz. Luego pasó por San Martín de San Juan, Patronato, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors. En 2022 dio el salto a Santos de Brasil y el año siguiente fue a préstamo a Vasco da Gama. Tras un breve paso por Puebla de México, volvió a Argentina para jugar en Newell’s, Sarmiento y Quilmes, su último equipo.

El volante llega con una amplia experiencia a Cusco FC y buscará estar a la altura de los refuerzos extranjeros que ha traído el equipo ‘dorado’ en los últimos años, con su goleador Facundo Callejo a la cabeza. Se espera que llegue en diciembre a la ciudad imperial para pasar pruebas médicas y unirse en los primeros días de enero definitivamente al club.

Gabriel Carabajal tuvo un destacado paso por Argentinos Juniors en 2021 y 2022. (Foto: Getty Images)

Se trata del primer refuerzo extranjero confirmado de Cusco FC para la temporada 2026, lo que pone en duda la continuidad de uno de los volantes foráneos de este año, como es el caso de Lucas Colitto, quien acaba contrato hasta fin de año. Con respecto a los también argentinos Iván Colman y Nicolás Silva, tienen vínculo con el cuadro cusqueño hasta 2027 y 2026, respectivamente, y se quedarán en el ‘ombligo del mundo’.

En el plano local, Gu-Rum Choi también llegó a un acuerdo con Cusco FC y será jugador ‘dorado’ a partir de enero del próximo año. El defensa jugó las últimas temporadas en ADT, con el que logró el ascenso desde Copa Perú, y estuvo voceado en algunos clubes de la capital, pero los ‘dorados’ se adelantaron en las negociaciones y cerraron su incorporación.

Ahora, el equipo de Miguel Rondelli se enfocará en el desenlace del Torneo Clausura para llegar a punto a los play-offs y asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De eso también depende que la directiva aumente el presupuesto para las renovaciones y contrataciones en las próximas semanas pensando en la doble competencia del próximo año.

Gabriel Carabajal jugó en 2015 en la Universidad San Martín. (Foto: club Deportivo San Martín)

TE PUEDE INTERESAR