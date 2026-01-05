Cusco FC sigue consolidando la estructuración de su plantel para la temporada 2026, donde el gran objetivo será dar la talla en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores (su última participación fue con el nombre de Real Garcilaso). La directiva imperial anunció oficialmente las renovaciones de cuatro pilares fundamentales en su esquema: el delantero Juan Manuel Tévez, el zaguero Alex Custodio, el lateral Álvaro Ampuero y el extremo Pierre Da Silva. Con estas extensiones de contrato, el equipo dirigido por Miguel Rondelli garantiza la continuidad de la columna vertebral que los llevó al subcampeonato nacional el año pasado.

La permanencia del popular ‘Búfalo’ Tévez es, quizás, la noticia más celebrada por la afición dorada. A pesar de su veteranía, el atacante argentino demostró que su olfato goleador sigue intacto durante el 2025. En total, Tévez disputó 37 partidos, registrando un saldo de 11 goles pese a ser el principal sustituto de Facundo Callejo. Su capacidad para decidir encuentros en la altura del Cusco serán herramientas vitales para enfrentar a los gigantes del continente en la próxima Copa Libertadores.

En la línea defensiva, la renovación de Alex Custodio también es una buena noticia. El joven central venezolano-peruano de 21 años se consolidó como una de las revelaciones del torneo pasado. Durante el 2025, Custodio acumuló 33 presencias oficiales, sumando más de 2,800 minutos en cancha. En el caso de Álvaro Ampuero, cumplió una buena temporada de lateral, zaguero y stopper, completando 39 partidos, marcando dos goles y brindando una asistancia.

Por las bandas, también se anunció la renovación de Pierre Da Silva. El extremo peruano-estadounidense renovó su vínculo tras una campaña donde fue una de las principales piezas de recambio del elenco dorado. En el 2025, Da Silva participó en 31 encuentros, donde además de aportar dos goles y una asistencia, destacó por su desequilibrio defensivo. De hecho, tras una extensa etapa formativa en Estados Unidos, principalmente en el equipo B de Orlando City, dio el salto al Perú en 2024 en César Vallejo y el año pasado llegó a Cusco FC.

Juan Manuel Tévez se queda un año más en Cusco FC. (Foto: Cusco FC)

Estas cuatro renovaciones no son aisladas, sino que forman parte de un plan ambicioso de la dirigencia para no desmantelar el éxito del año anterior. Cusco FC terminó el 2025 como uno de los equipos más equilibrados de la Liga 1, y mantener a cuatro piezas claves le permiten al DT Miguel Rondelli trabajar sobre una base ya aceitada, evitando el tiempo de adaptación que requieren los planteles totalmente nuevos.

Cabe mencionar que además de Tévez, Custodio, Ampuero y Da Silva, el subcampeón peruano anunció en los últimos días la continuidad del defensa José Zevallos, el volante Miguel Aucca y el extremo Lucas Colitto. Además de la renovación del entrenador Miguel Rondelli, el primero en estampar su firma fue el goleador Facundo Callejo, quien extendió su vínculo hasta 2028 en pleno Torneo Clausura, adelantándose a otros equipos que lo tuvieron en la mira.

Por otro lado, el club sufrió la baja en defensa de Alessandro Milesi, quien continuará su carrera en el Miami FC, equipo de la USL Championship, torneo de Segunda División en Estados Unidos. En cuanto a los refuerzos, se sumaron los nacionales José Manzaneda, Diego Soto, Gu-Rum Choi y José Bolívar, quienes tuvieron un buen 2025 en la Liga 1, además del argentino Gabriel Carabajal, quien vuelve al fútbol peruano luego de 11 años, tras su paso por la Universidad San Martín.

Con el inicio de la pretemporada, Cusco FC se perfila como uno de los candidatos más serios para pelear el título en 2026. Han mantenido la base que lo llevó a pelear el campeonato el año pasado y lograr el boleto a la Copa Libertadores, además de reforzar puestos claves para tener mayores alternativas y afrontar la doble competencia. En Cusco ya se preparan para ver a este equipo en busca de la gloria continental.

Cusco FC debutará en la Copa Libertadores: antes jugó este torneo con el nombre de Real Garcilaso. (Foto: Cusco FC)

