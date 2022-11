Darlin Leiton llegó a Alianza Lima como un elemento revulsivo debido a su velocidad y desequilibrio, sin embargo, tuvo poca continuidad a lo largo de la temporada y terminó ocupando un papel secundario dentro del plantel ‘íntimo’. Pese a ello, Moisés Caicedo, volante de la Selección de Ecuador que está en el Mundial Qatar 2022, lo llenó de elogios.

El mediocampista del Brighton & Hove Albion coincidió con el atacante de Alianza Lima en Independiente del Valle, club de donde ambos salieron. Brillando en la Premier League, Caicedo espera que su excompañero y compatriota siga sus pasos.

“Cuando estaba en Independiente (del Valle) estaba siempre con él, es uno de mis mejores amigos. Ahora lo echo de menos, estoy muy feliz por él. Estaría más feliz si en algún momento sale a Europa, que es el sueño de todo jugador”, manifestó el futbolista de 21 años en diálogo con ‘Diario AS’.

Por otro lado, Caicedo añadió que Leiton es un gran jugador y tiene condiciones para rendir al máximo nivel. Solo espera que pueda llegar a algún equipo donde pueda demostrarle al mundo de lo que es capaz.

“Estoy seguro que lo conseguirá, porque es un jugador top. Quiero verlo crecer y estar en un equipo donde pueda verlo todo el mundo”, acotó el nacido en Santo Domingo, que forma parte de la medular del seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro.

Moisés Caicedo disputará el Mundial Qatar 2022 con la Selección de Ecuador. (Foto: EFE)

El futuro de Darlin Leiton en Alianza Lima

Darlin Leiton no llegó a ser importante en la campaña 2022 de Alianza Lima y desde la directiva analizan la posibilidad de prestarlo para el 2023. En total, el ecuatoriano disputó diez partidos con los ‘Blanquiazules’, contabilizando los de la Liga 1 y la Copa Libertadores. No obstante, en los pocos minutos que estuvo en el campo de juego no fue capaz de marcar diferencias.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.