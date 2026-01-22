El éxito del comendiante peruano Jorge Luna es innegable, así como su afición al fútbol y los negocios. Por tal motivo, en las últimas horas, él mismo se encargó de informar que será nuevo auspiciador de dos importantes clubes de provincia que participan en la Liga 1 de nuestro país.

Se trata de FC Cajamarca y Cusco FC. Ambas instituciones lucirán la marca del artista que cuenta con una paltaforma de suscripción llamada ‘No Hay Sin Suerte’ que por una membresía mensual realiza diversos sorteos semanales con importantes premios como autos y departamentos y otros objetos de alto valor.

A través de sus redes sociales, Luna remarcó que, pese a estar de vacaciones, tenía que hacer el anuncio y hasta se animó a decir que “nos vamos a divertir en este 2026″ De inmediato, los equipos en mención replicaron la publicación que se hizo viral en miutos.

Cabe mencionar que Cusco FC, tras quedar segundo en la tabla acumulada del 2025, se aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que la marca y web del comediante tendrá una exposición internacional más que importante para sus intereses.

Es un hecho sin precedente que un artista o figura pública del ámbito nacional apueste por ser patrocinador oficial de un equipo de la Liga 1, aunque el comediante de 32 parece tener grandes ambiciones en el deporte.

Así lucirían los auspicios en la camiseta. (Foto: No Hay Sin Suerte)

Como se recuerda, a inicios del 2025 sorprendió a todos al anunciar que era el nuevo propietario de un equipo de Copa Perú, el Domingo Dianderas de Chincha. De hecho, incluso se encargó de transmitir en vivo algunos partidos del equipo.

Si bien el equipo no alcanzó la etapa departamental, fue una sensación en la distrital - provincial con resultados abultados y en este 2026 tendrán su revancha, y apoyo económico, seguramente de su Presidente.

De inmediato causó un impacto en redes sociales y el modesto club alcanzó niveles de popularidad impensados solo hace unos meses atrás. Tenía una importante cantidad de seguidores y hasta auspiciadores como una reconocida casa de apuestas deportivas.

