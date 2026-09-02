El extremo peruano Fernando Pacheco acaba de sumar un nuevo capítulo deportivo a su carrera futbolística. Luego de vivir una experiencia internacional sumamente aterradora por el estallido de la guerra durante su reciente estadía en el fútbol de Israel, el atacante retornó al Perú para intentar relanzar su carrera. En una reciente entrevista, el jugador de 27 años confesó los verdaderos motivos que lo llevaron a estampar su firma por Deportivo Garcilaso, descartando otras atractivas propuestas locales.

El exjugador de Sporting Cristal detalló la profunda angustia que experimentó al abandonar el país asiático. La guerra lo obligó a refugiarse en cuartos de seguridad, una insostenible situación de tensión que lo alejó por completo del plano futbolístico y lo empujó a buscar una salida urgente atravesando las fronteras hacia Europa para poner a salvo su vida.

Tras quedar como jugador libre, su nombre sonó en clubes importantes de la capital, pero el extremo aclaró cómo se dieron las negociaciones. “Hubo ofrecimiento de ambos lados (Alianza y Boys), el tema era ponerse de acuerdo y los tiempos. Yo como jugador estuve parado como dos meses y algo... Garcilaso tuvo la paciencia de esperarme y obviamente soy muy agradecido por esta oportunidad”, confesó en L1 Max.

Fernando Pacheco decidó seguir su carrera en el cuadro cusqueño (Foto: @DeportivoGarcilaso)

El jugador fue consultado sobre si le generó temor el reto de vestir la camiseta ‘blanquiazul’, a lo que respondió con muchísima seguridad: “En Alianza sí era como que más una apuesta, que obviamente a mí no me causaba temor porque soy consciente de las capacidades que tengo. Si al final son cuatro o tres meses, ya dependía netamente de mí”.

Durante la conversación, el deportista no pudo evitar referirse al delicado presente que atraviesa Sporting Cristal, descartando de paso cualquier conflicto en su salida. “No estaba incómodo con nada netamente del club. Sentía que, de mi parte, quería encontrar otras cosas en otro lado... Yo creo que es una turbulencia nada más, la única manera que le queda para salir de esto es trabajar, agachar la cabeza y trabajar”, aseguró.

Retomando la pesadilla vivida en Medio Oriente, el atacante recordó cómo fueron esos primeros instantes de terror al escuchar las alarmas antiaéreas. “Me levanto y un compañero de Israel me manda un mensaje diciéndome: ‘hermano, quédate hoy en el lugar seguro porque va a empezar la guerra’. Yo le pongo ‘jajaja, ¿estás hablando en serio?’ Y me dice ‘sí, hermano’... Habrá pasado 10 minutos y empezó a sonar la alarma”, relató aún consternado.

Fernando Pacheco fue oficializado por el mismo equipo de Adrián Ugarriza, pero no se quedó mucho tiempo. (Foto: @𝙄𝙧𝙤𝙣𝙞 𝙆𝙞𝙧𝙮𝙖𝙩 𝙎𝙝𝙢𝙤𝙣𝙖 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡)

¿Busca ser convocado a la Selección Peruana?

El buen momento de Deportivo Garcilaso, abre la posibilidad de que jugadores de dicho equipo puedan ser convocados a la Selección Peruana. Sobretodo, teniendo en cuenta que se plantea la posibilidad de que las nuevas sedes sean de altura, ya sea Cusco o Puno, por eso Pacheco también ve como posibilidad ser convocado.

“Creo que a nosotros los jugadores que nos encontramos en equipos de altura nos sirve bastante. Y yo creo que es una motivación nuestra. Muchos jugadores sacan mucho beneficio aquí y yo trabajo para eso”, apuntó con gran ilusión.

Además, reconoció que se enfoca en recuperar su mejor forma para sumar minutos con su equipo bajo las órdenes de Lisandro Greppo. “Vengo a aportar bastante al grupo, desde donde me toque, tanto iniciando como esperando mi oportunidad. Hay muchos jugadores de experiencia y creo que esa experiencia nos va a servir para lo que queda del campeonato”, sentenció.

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