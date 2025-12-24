Deportivo Garcilaso atraviesa días intensos en plena planificación del 2026, una temporada que marcará un nuevo desafío internacional para el club celeste. Mientras el comando técnico ajusta detalles y la dirigencia busca mantener la base del plantel, también se trabaja en sumar refuerzos que puedan sostener el nivel competitivo mostrado en los últimos meses. En ese camino, una de las grandes prioridades pasaba por fortalecer la defensa, sobre todo considerando el tipo de partidos que exige un torneo como la Copa Sudamericana. Y fue así como la institución cusqueña terminó cerrando la llegada de un jugador que viene de ser figura en Ecuador y que, por presencia y experiencia, promete ser uno de los nombres fuertes del próximo campeonato.

Tras varios días de expectativa, el cuadro imperial anunció oficialmente la llegada del defensor argentino Agustín Gómez, futbolista que llega procedente del Deportivo Cuenca luego de completar una campaña sólida en la LigaPro. El propio club utilizó sus redes para darle la bienvenida, destacando que arriba para “defender nuestros colores” y sumarse cuanto antes a la pretemporada.

Su llegada no es menor: Gómez fue uno de los referentes del equipo ecuatoriano durante el 2025, no solo por su regularidad, sino también por su rol de liderazgo dentro de un plantel que terminó clasificando a un torneo internacional. Su salida se dio por motivos económicos, lo que abrió el camino para que Garcilaso aprovechara la oportunidad.

Deportivo Garcilaso oficializó a Agustín Gómez | Foto: Deportivo Garcilaso

El defensor, además, acumuló un registro que llamó la atención del cuerpo técnico cusqueño. Disputó 37 partidos oficiales, sumó más de 3.000 minutos en cancha y aportó 3 goles, números que reflejan su peso en ambos lados del campo. Su juego aéreo, su lectura defensiva y su capacidad para ordenar la última línea fueron aspectos clave en su rendimiento.

A nivel de recorrido, Gómez tuvo pasos por instituciones argentinas como Fénix, Instituto, Deportivo Morón y CADU, además de una experiencia europea en Suecia. Sin embargo, fue en Ecuador donde terminó consolidándose como un central confiable, llegando incluso a portar la banda de capitán en algunos tramos del campeonato con Deportivo Cuenca.

Desde el Cusco, el fichaje ha sido leído como un movimiento pensado para darle jerarquía al equipo en un torneo en el que los detalles suelen marcar la diferencia. El propio jugador, en declaraciones a medios ecuatorianos antes de viajar, afirmó que este nuevo paso representa “un desafío importante y una oportunidad de crecer en un club que quiere pelear cosas grandes”.

Con su incorporación, Garcilaso suma a otro refuerzo en una lista que ya incluía nombres como Agustín Graneros, Horacio Benincasa, Claudio Torrejón, Beto Da Silva y Adrián Ascues. Todo apunta a un plantel que combina experiencia internacional, juventud y jugadores con buen presente en la región.

En el club saben que la Primera Fase de la Copa Sudamericana será un examen exigente y que enfrentará a rivales que llegarán con planteles igual de competitivos. Por ello, apostar por un zaguero con presencia, lectura táctica y liderazgo fue una decisión estratégica para apuntalar la ambición del proyecto 2026.

TE PUEDE INTERESAR